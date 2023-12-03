Advertisement
MOTOGP

Alex Rins Kegirangan Yamaha Bawakan Mantan Teknisi Suzuki Ecstar untuk MotoGP 2024: Keputusan Tepat!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |03:05 WIB

Alex Rins bersatu lagi dengan teknisi Suzuki usai gabung Yamaha (Foto: REUTERS)
A
A
A

ALEX Rins kegirangan Yamaha bawakan mantan teknisi Suzuki Ecstar untuk MotoGP 2024. Sang pembalap asal Spanyol tahu betul kualitasnya karena pernah membalap untuk Suzuki.

Rins meninggalkan Suzuki Ecstar karena tim asal Jepang itu dibubarkan setelah MotoGP 2022. Dia membela LCR Honda untuk musim 2023 ini, namun pindah lagi ke Yamaha setelah hanya setahun mengaspal bersama Honda.

Alex Rins

Rins ternyata juga turut membawa mantan teknisi Suzuki Ecstar, Yuta Shimabukuro, ke Monster Energy Yamaha. Mereka pun kini kembali bekerja sama dengan pabrikan yang berbeda untuk mengarungi MotoGP 2024.

Rins yang sudah sudah menjajal motor Yamaha dalam tes pascamusim MotoGP Valencia 2023 harus finis di posisi 19. Dia terpaut 1,3 detik dari Maverick Vinales (Aprilia) yang menjadi tercepat, dan 0,5 detik dari tandemnya, Fabio Quartararo.

Mantan rider LCR Honda itu cukup puas dengan sentuhan pertamanya dengan motor Yamaha. Namun Rins juga mengatakan bahwa ini tak luput dari sosok Yuta yang sudah memiliki banyak pengalaman.

“Fakta bahwa kami memiliki Yuta di tim cukup bagus karena dia memiliki banyak pengalaman dengan motor Suzuki. Dia juga punya pengalaman satu tahun di GasGas/KTM,” kata Rins, dilansir dari Motorcycle Sports, Sabtu (2/12/2023).

