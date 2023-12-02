Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Resmi Nikahi Shanju, Jonatan Christie Tinggal di Rumah Supermewah?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |11:36 WIB
Resmi Nikahi Shanju, Jonatan Christie Tinggal di Rumah Supermewah?
Jonatan Christie resmi menikah dengan Shanju. (Foto: Instagram/@shanju)
A
A
A

RESMI menikahi Shanju, Jonatan Christie tinggal di rumah supermewah? Kemarin, Jojo –sapaan akrab Jonatan Christie- telah mempersunting Shania Junianatha alias Shanju di Gereja Katedral, Jakarta, pada Jumat 1 Desember 2023.

Acara pernikahan tunggal putra Indonesia dengan eks member JKT48 itu ditayangkan secara langsung melalui YouTube. Dalam momen spesialnya itu, Jonatan Christie berjanji akan menjadi suami yang baik bagi Shanju sepanjang hidupnya.

Rumah mewah Jonatan Christie

"Saya Leonardus Jonatan Christie memilih engkau Shania Junianatha sebagai istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya," kata Jojo dalam pemberkatan pernikahan.

Setelah menikah, Jonatan Christie harus langsung mempersiapkan diri untuk menatap turnamen besar bulan ini. Tunggal putra nomor dua terbaik Indonesia itu akan mentas di World Tour Finals 2023 yang digelar di Hangzhou, China, pada 13-17 Desember 2023.

Sebagai informasi, Jonatan Christie dan Shanju menikah setelah berpacaran kurang lebih lima tahun. Mereka kemudian bertunangan sejak Desember 2021 dengan latar musim salju di Takayama dan Shirakawago, Jepang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/40/3188393/rinov_rivaldy_dan_vania_arianti_sukoco-HN8c_large.jpg
Selamat! Rinov Rivaldy Resmi Nikahi Pebulu Tangkis Supercantik Vania Arianti Sukoco
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188004/chen_qing_chen_bersama_jia_yi_fan-G7pe_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis China Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, Peraih Medali Emas Olimpiade yang Namanya Hilang dari Daftar Ranking BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188080/huang_yaqiong-OFSX_large.jpg
Kisah Ratu Ganda Campuran asal China Huang Yaqiong, Ternyata Suka Ganti Baju di Pinggir Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3187975/ruselli_hartawan-fxCq_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ruselli Hartawan, Satu-satunya Tunggal Putri Indonesia yang Pernah Kalahkan An Se Young
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187754/daren_liew-YLnv_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Malaysia Daren Liew, Pernah Dapat Ancaman Pembunuhan Usai Dikalahkan Jonatan Christie di Badminton Asia Championship
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187877/jonatan_christie-Qjic_large.jpg
Jonatan Christie Ungkap Alasan Terima Sponsor Baru: Ikuti Jejak Ahsan/Hendra dan Sabar/Reza
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement