Resmi Nikahi Shanju, Jonatan Christie Tinggal di Rumah Supermewah?

RESMI menikahi Shanju, Jonatan Christie tinggal di rumah supermewah? Kemarin, Jojo –sapaan akrab Jonatan Christie- telah mempersunting Shania Junianatha alias Shanju di Gereja Katedral, Jakarta, pada Jumat 1 Desember 2023.

Acara pernikahan tunggal putra Indonesia dengan eks member JKT48 itu ditayangkan secara langsung melalui YouTube. Dalam momen spesialnya itu, Jonatan Christie berjanji akan menjadi suami yang baik bagi Shanju sepanjang hidupnya.

"Saya Leonardus Jonatan Christie memilih engkau Shania Junianatha sebagai istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya," kata Jojo dalam pemberkatan pernikahan.

Setelah menikah, Jonatan Christie harus langsung mempersiapkan diri untuk menatap turnamen besar bulan ini. Tunggal putra nomor dua terbaik Indonesia itu akan mentas di World Tour Finals 2023 yang digelar di Hangzhou, China, pada 13-17 Desember 2023.

Sebagai informasi, Jonatan Christie dan Shanju menikah setelah berpacaran kurang lebih lima tahun. Mereka kemudian bertunangan sejak Desember 2021 dengan latar musim salju di Takayama dan Shirakawago, Jepang.