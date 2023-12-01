Ini Sosok Pembalap MotoGP yang Dibikin Kaget dengan Aksi Marc Marquez Debut Bareng Tim Ducati

INI sosok pembalap MotoGP yang dibikin kaget dengan aksi Marc Marquez saat debut bareng Tim Ducati. Marc Marquez telah menjalani debut bersama Gresini Ducati di Sirkuit Valencia saat tes pascamusim MotoGP 2023.

Hebatnya, Marquez membuat kejutan karena pada percobaan pertamanya mengendarai motor Desmosedici Ducati, ia mampu melaju sangat kencang. Marquez pun berhasil finish di posisi keempat dengan waktu tempuh 1menit 29,424 detik yang dicatat pada lap ke-46.

Tentu saja angka tersebut sontak membuat beberapa pembalap MotoGP dibikin kaget dengan aksi Marc Marquez saat debut bareng Tim Grasini Ducati. Lantas siapa saja sosok pembalap tersebut?

Simak informasi selengkapnya melalui ulasan satu ini. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Jumat (1/12/2023).

Melansir dari laman resmi Crash, memaparkan bahwa sosok pembalap seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi dibikin kaget dengan aksi mengesankan Marc Marquez di Ducati pada tes MotoGP di Valencia. Bagaimana tidak, Marquez menyelesaikan tes satu hari tercepat keempat dan memimpin catatan waktu menjelang jam terakhir sesi.

Pembalap Francesco Bagnaia menyampaikan pendapatnya tentang debut Marquez di Ducati, mengatakan bahwa ia melihat The Baby Alien tampak senang mengendarai motor Ducati.