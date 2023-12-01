Fantastis! Banyak Diskon Murah 2x Sehari Jam 12 Siang dan 8 Malam di Shopee Live 12.12 Birthday Sale

JAKARTA - Momen akhir tahun yang dipenuhi oleh antisipasi masyarakat dalam menyambut rangkaian perayaan dan liburan selalu menjadi periode menyenangkan yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya.

Meningkatnya animo masyarakat dalam berbelanja online baik untuk memenuhi kebutuhan menyambut tahun baru atau melengkapi keperluan liburan akhir tahun pun disambut dengan tersedianya berbagai promo dan penawaran menarik.

Jika berbicara mengenai semarak belanja akhir tahun tentunya tidak bisa lepas dari kampanye ikonik Shopee 12.12 Birthday Sale yang selalu ditunggu-tunggu. Kampanye yang hadir untuk merayakan ulang tahun e-commerce favorit ini juga sekaligus menjadi penutup kemeriahan festival belanja online yang telah berlangsung sejak awal tahun.

Mulai 13 November hingga puncaknya di 12 Desember mendatang, pengguna setia Shopee dapat memenuhi berbagai kebutuhan dengan memanfaatkan deretan promo spesial Gratis Ongkir Rp0 Sepuasnya, Gebyar Promo Mobil 12RB, hingga Bonus Akhir Tahun 12M!

Untuk mendapatkan pengalaman berbelanja terbaik, pengguna juga dapat memanfaatkan berbagai fitur yang dihadirkan oleh Shopee seperti Shopee Live untuk menemani kegiatan belanja akhir tahun.