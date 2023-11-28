Advertisement
SPORT LAIN

Selebrasi Joget Jeka Saragih Bikin Bintang UFC Paddy Pimblett Senang

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |03:10 WIB
Selebrasi Joget Jeka Saragih Bikin Bintang UFC Paddy Pimblett Senang
Selebtrasi Jeka Saragih bikin bintang UFC Paddy Pimblett senang (Foto: UFC)
A
A
A

BINTANG UFC, Paddy Pimblett, memberikan pujian kepada petarung bebas (MMA) Indonesia, Jeka Saragih. Dia mengaku senang dengan selebrasi joget ala pria asal Sumatra Utara itu usai menang TKO atas petarung Brasil, Lucas Alexander.

Jeka debut di UFC pada Minggu 19 November 2023 dini hari WIB. Pertarungannya dengan Alexander itu tersaji di Apex Las Vegas, Amerika Serikat (AS).

Jeka Saragih joget-joget usai menang di UFC (Foto: UFC)

Kemenangan itu pun menyorot perhatian dunia. Usai menghajar KO lawan, Jeka langsung berjoget pinggul di tengah oktagon sebelum memakai ornament adat khas Sumatra Utara.

Pimblett pun ternyata ikut kegirangan dengan tingkah Jeka tersebut. Dia juga menyampaikan selamat kepada petarung berusia 28 tahun itu atas kemenangan pada debutnya di UFC.

"Ya Jeka! Senang melihatmu menang minggu lalu, kawan. Dan saya juga suka dengn selebrasimu (sambil praktik joget)," ujar Pimblett, dalam salah satu postingan yang menyertai Instagram Jeka Saragih, @jeksasaragih, Selasa (28/11/2023).

"Hei, kerja bagus. (Bonus) 50 ribu dolar (AS), mantap!" imbuh petarung asal Inggris itu.

