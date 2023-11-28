Hasil Syed Modi International 2023: Praveen Jordan/Melati Daeva Tembus 16 Besar

LUCKNOW - Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti berhasil lolos dari babak 32 besar Syed Modi International 2023. Mereka menumbangkan pasangan Taiwan, Lin Bing Wei/Wang Szu Min, dengan skor 21-7 dan 21-16 dalam waktu 22 menit.

Mentas di BBD U.P. Badminton Academy, Lucknow, India, Selasa (28/11/2023) malam WIB, Praveen/Melati sempat kecolongan poin pertama. Namun, setelah itu mereka melesat dan meraih 12 poin berturut-turut hingga unggul 12-1.

Praveen/Melati melanjutkan penampilan apiknya dengan unggul 14-2. Mereka terus meninggalkan Lin/Wang hingga skor 16-4.

Keunggulan itu terus terjaga hingga skor 19-5. Praveen/Melati pun akhirnya merebut gim pertama dengan kemenangan telak 21-7.

Awal gim kedua berjalan lebih sengit dari gim pertama dengan Lin/Wang yang unggul 4-1 terlebih dahulu. Akan tetapi, Praveen/Melati sukses membalikkan keadaan menjadi 5-4 setelah itu.