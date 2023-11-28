Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Syed Modi International 2023: Alwi Farhan Tembus Babak Utama, Usai Bantai Wakil India di Kualifikasi!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |16:02 WIB
Hasil Syed Modi International 2023: Alwi Farhan Tembus Babak Utama, Usai Bantai Wakil India di Kualifikasi!
Alwi Farhan kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
HASIL Syed Modi International 2023 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, berhasil menembus babak utama Syed Modi International 2023.

Kepastian itu didapat Alwi Farhan usai mengalahkan wakil tuan India, Raghu Mariswamy, di babak kualifikasi. Dalam laga yang digelar di BBD U.P. Badminton Academy, Lucknow, India, Selasa (28/11/2023) sore WIB, Alwi menang dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-11 dalam waktu 30 menit.

Alwi Farhan

Jalannya Pertandingan

Alwi memulai pertandingan dengan kurang percaya diri. Dia banyak melakukan kesalahan sendiri dan kesulitan untuk menghadapi serangan lawan sehingga tertinggal 2-6.

Namun, perlahan-lahan juara dunia junior 2023 itu mampu menemukan permainan terbaiknya dan menyamakan kedudukan di angka 6-6. Dia pun terus menekan lawan dan sukses berbalik unggul 11-7 di interval gim pertama.

Usai rehat, Mariswamy kembali memberikan perlawanan hingga mendekat di angka 11-12 dan kemudian 14-15. Dia membuat Alwi kerepotan dengan variasi serangan bola-bola panjang yang dilakukannya.

Akan tetapi, sang wakil Merah-Putih berhasil memegang kendali permainan lagi memasuki poin-poin kritis. Dia berusaha untuk bermain lebih menyerang dan sukses membuat lawannya keteteran. Alhasil, dia bisa menjauh untuk mengamankan gim pertama dengan kemenangan 21-15.

