HOME SPORTS NETTING

Novak Djokovic Kecewa Berat Tim Serbia Gugur di Semifinal Piala Davis 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |02:16 WIB
Novak Djokovic Kecewa Berat Tim Serbia Gugur di Semifinal Piala Davis 2023
Novak Djokovic kecewa berat tim Serbia gagal juara Piala Davis 2023 (Foto: Reuters/Violeta Santos Moura)
A
A
A

MALAGA - Novak Djokovic mengaku kecewa berat negaranya, Serbia, gagal juara di Piala Davis 2023. Pemegang rekor titel grand slam itu merasa bertanggung jawab atas kegagalan tersebut.

Serbia tersingkir di semifinal dari Italia setelah terkena comeback 1-2. Djokovic sendiri dibungkam dua kali oleh petenis muda Negeri Pizza Jannik Sinner.

Novak Djokovic membela tim Serbia di Piala Davis 2023 (Foto: Reuters/Violeta Santos Moura)

Nole kalah dengan skor 2-6, 6-2, 5-7 di nomor tunggal putra dan 3-6, 4-6 di nomor ganda putra. Saat itu, Djokovic dipasangkan dengan Miomir Kecmanovic, sedangkan Sinner bersama Lorenzo Sonego.

Meski demikian, Djokovic tetap memuji kehebatan lawannya tersebut. Dia menyoroti aksi ciamik Sinner dan mengaku angkat topi atas kehebatannya.

"Mereka bermain sangat baik, terutama Jannik, di nomor tunggal melawan saya dan juga ganda. Dia nyaris tidak melewatkan bola sepanjang pertandingan," ungkap Djokovic, dikutip dari Tennis 365, Selasa (28/11/2023).

"Jadi tahukah Anda, Anda hanya bisa mengucapkan selamat dan angkat topi atas penampilan seperti itu," imbuh petenis berusia 36 tahun itu.

Halaman:
1 2
