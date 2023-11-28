Bagnaia Kecanduan Raih Gelar Juara Dunia MotoGP, Berikut Klasemen Akhir di MotoGP Valencia 2023!

JAKARTA - Pecco Bagnaia keluar menjadi juara dunia MotoGP 2023 menandai usainya gelaran MotoGP 2023 dalam Valencia GP 2023 di Sirkuit Ricardo Tormo pada Minggu, 26 November 2023 kemarin.

Persaingan sengit antara Bagnaia dan Martin telah lama menjadi sorotan, dua pembalap ini saling berebut gelar juara dunia untuk MotoGP Valencia 2023 yang merupakan seri terakhir musim MotoGP 2023.

Martinator -sapaannya, dinilai terlalu menggebu-gebu untuk menjadi juara hingga membuat sejumlah kecerobohan. Martin harus mengejar selisih 14 poin dari Bagnaia, Ia berhasil melaju ke posisi kedua setelah berangkat dari garis start pada posisi enam.

Di lap ketiga, Martin berusaha mengejar Bagnaia dari sisi luar, Martin malah melebar dan melorot ke posisi delapan. Dalam tiga lap, Martin berusaha untuk mengejar Marc Marquez hingga terpental dan keluar dari lintasan balap di tikungan keenam saat balapan baru berlangsung enam lap.

Martin pun keluar menjadi juara di posisi kedua sebelum menyudahi 22 lap tersisa. Aksi Martin ini menggagalkan usaha Marquez untuk memberi penutup berkesan bagi Honda. Dengan ini, Pecco Bagnaia resmi jadi juara dengan raihan 467 poin sebelum 27 lap balapan terselesaikan.

Martin menyusul Bagnaia di posisi kedua dengan raihan 428 poin. Marco Bezzecchi sang rider Ducati Tim Mooney VR46 finish di posisi ketiga. Tak mau kalah, Brad Binder rider KTM di posisi ke empat dan Johann Zarco rider Pramac melengkapi posisi kelima dengan raihan 221 poin.

Aleix Espargaro, Maverick Vinales, Luca Marini, Alex Marquez, dan Fabio Quartararo melengkapi posisi 10 besar. Marc Marquez cuma finis ke-14 di musim terakhirnya bersama Repsol Honda dengan raihan 371 poin.

Tak heran jika Bagnaia percaya diri mengejar gelar juara, didikan Valentino Rossi ini berhasil membuktikan bahwa ia mampu mempertahankan gelar juara dunia MotoGP dari musim sebelumnya, dengan hasil akhir ini, MotoGP Musim 2023 resmi berakhir.

Top 5 Klasemen Akhir Pembalap MotoGP 2023

1. Francesco Bagnaia (467 poin)

2. Jorge Martin (428 poin)

3. Marco Bezzecchi (329 poin)

4. Brad Binder (290 poin)

5. Johann Zarco (221 poin)