HOME SPORTS MOTOGP

Benarkah Fabio Di Giannantonio Sengaja kalah dari Francesco Bagnaia karena Valentino Rossi?

Bertold Ananda , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |21:00 WIB
Benarkah Fabio Di Giannantonio Sengaja kalah dari Francesco Bagnaia karena Valentino Rossi?
Fabio Di Giannantonio disebut tak berani balap Francesco Bagnaia karena Valentino Rossi (Foto: REUTERS)
A
A
A

BALAPAN MotoGP Valencia 2023 baru saja rampung pada Minggu (26/11/2023) malam kemarin WIB. Fabio Di Giannantonio kini menjadi perbincangan lantaran dianggap sengaja kalah dari Francesco Bagnaia karena adanya sosok Valentino Rossi yang datang dan mengamati langsung ajang balap.

Tentu saja tuduhan tersebut membuat Fabio Di Giannantonio bersuara untuk menyampaikan klarifikasi terkait tuduhan tidak menyenangkan tersebut. Bagi kamu yang penasaran maka simak ulasan satu ini.

Fabio Di Giannantonio

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Senin (27/11/2023) terkait benarkan Fabio Di Giannantonio sengaja kalah dengan Francesco Bagnaia karena Valentino Rossi.

Benarkah Fabio Di Giannantonio Sengaja kalah dari Francesco Bagnaia karena Valentino Rossi?

Muncul unsur tuduhan dan kesengajaan mengalah pertama kali tercipta dari situasi Fabio Di Giannantonio yang sangat menempel ketat Francesco Bagnaia di momen lap terakhir. Akan tetapi tidak tidak sedikit pun ada gerakan Fabio Di Giannantonio untuk melewatinya dan terkesan bertahan.

Dari situlah muncul berbagai tuduhan yang menyelimuti Fabio Di Giannantonio bahwa dirinya dianggap sengaja mengalah karena sosok Valentino Rossi merupakan guru dan mentor Francesco Bagnaia yang hadir langsung pada ajang balap MotoGP Valencia 2023.

Mendengar tuduhan tersebut, Fabio Di Giannantonio menyangkal serta bersuara menyampaikan klarifikasinya .

