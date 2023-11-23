Hasil China Masters 2023: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Kandas dari Wakil Tuan Rumah di 16 Besar

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan kalah di 16 besar China Masters 2023 (Foto: PBSI)

HASIL China Masters 2023 akan dibahas di sini. Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, kandas di babak 16 besar dari wakil tuan rumah, Liang Weikeng/Wang Chang.

The Daddies -- julukan Ahsan/Hendra -- takluk dengan skor 17-21 dan 17-21. Adapun pertemuan itu digelar di Shenzhen Bay Gymnasium, China, pada Kamis (23/11/2023).

Permainan gim pertama berjalan menarik. Ahsan/ Hendra sempat kecolongan poin lebih dulu dari pasangan China tersebut.

Namun tak lama mereka mampu membalikkan keadaan. The Daddies bahkan sukses mengamankan poin interval lebih dulu dengan skor 11-10.

Usai rehat, intensitas pertandingan semakin cepat. Liang/ Wang mampu mengimbangi kekuatan The Daddies di paruh akhir gim pertama dengan skor sementara 17-17.

Mereka semakin mendominasi di poin-poin krusial. The Daddies pun tumbang di gim pertama dengan skor 17-21.