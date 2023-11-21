Kisah Yolla Yuliana, Pevoli supercantik yang Ternyata Doyan Nonton Langsung Pertandingan Persib Bandung

KISAH Yolla Yuliana, pevoli supercantik yang ternyata doyan nonton langsung pertandingan Persib Bandung di stadion akan dibahas Okezone. Hal itu akhirnya terungkap belum lama ini.

Yolla tertangkap kamera sebanyak dua kali berada di tribune VIP Barat Bawah Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, saat Persib menjamu PSS Sleman dan Arema FC. Pemain Timnas Voli Putri Indonesia itu mengaku nyaman nonton langsung hingga ketagihan!

“Ternyata nyaman dan seru juga ya nonton bola. Jadi ketagihan nyetadion lagi nih,” kata Yolla, dilansir dari laman resmi Persib Bandung.

Sebelumnya, Yolla terlihat menonton langsung Pangeran Biru saat mengalahkan PSS Sleman pada 28 Oktober 2023 dengan skor 4-1. Sedangkan yang kedua adalah saat Persib Bandung menjamu Arema FC pada 8 November 2023 yang berakhir 2-2.

Jauh sebelum itu, pada 2016 Yolla Yuliana juga mengaku pernah menonton pertandingan away Persib. Pemain yang kini bernaung di klub Jakarta Pertamina Fastron tentunya sudah terbiasa dengan suara riuh penonton.

Namun, Yolla awalnya sempat merasa khawatir jika harus menonton sepakbola langsung di stadion. Bukan tanpa sebab, pasalnya dirinya sering mendengar cerita-cerita kurang sedap tentang kericuhan antarsuporter yang kerap terjadi.