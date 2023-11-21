Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Yolla Yuliana, Pevoli supercantik yang Ternyata Doyan Nonton Langsung Pertandingan Persib Bandung

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |21:21 WIB
Kisah Yolla Yuliana, Pevoli supercantik yang Ternyata Doyan Nonton Langsung Pertandingan Persib Bandung
Yolla Yuliana ternyata doyan nonton Persib Bandung di stadion (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

KISAH Yolla Yuliana, pevoli supercantik yang ternyata doyan nonton langsung pertandingan Persib Bandung di stadion akan dibahas Okezone. Hal itu akhirnya terungkap belum lama ini.

Yolla tertangkap kamera sebanyak dua kali berada di tribune VIP Barat Bawah Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, saat Persib menjamu PSS Sleman dan Arema FC. Pemain Timnas Voli Putri Indonesia itu mengaku nyaman nonton langsung hingga ketagihan!

Yolla Yuliana

“Ternyata nyaman dan seru juga ya nonton bola. Jadi ketagihan nyetadion lagi nih,” kata Yolla, dilansir dari laman resmi Persib Bandung.

Sebelumnya, Yolla terlihat menonton langsung Pangeran Biru saat mengalahkan PSS Sleman pada 28 Oktober 2023 dengan skor 4-1. Sedangkan yang kedua adalah saat Persib Bandung menjamu Arema FC pada 8 November 2023 yang berakhir 2-2.

Jauh sebelum itu, pada 2016 Yolla Yuliana juga mengaku pernah menonton pertandingan away Persib. Pemain yang kini bernaung di klub Jakarta Pertamina Fastron tentunya sudah terbiasa dengan suara riuh penonton.

Namun, Yolla awalnya sempat merasa khawatir jika harus menonton sepakbola langsung di stadion. Bukan tanpa sebab, pasalnya dirinya sering mendengar cerita-cerita kurang sedap tentang kericuhan antarsuporter yang kerap terjadi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/43/3183705/run_for_good_journalism-0AgR_large.jpg
Gaungkan Jurnalisme Berkualitas, Forum Pemred Gelar Run For Good Journalism 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/40/3182393/jonatan_christie_diberi_rezeki_10_kali_lipat_setelah_bangun_masjid_di_lombok_jonatanchristieofficial-zMDy_large.jpg
Kisah Inspiratif Jonatan Christie, Diberi Rezeki 10 Kali Lipat Usai Bangun Masjid di Lombok: Kini Jadi Rutin Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/43/3181525/kisah_spiritual_atlet_wushu_supercantik_lindswell_kwok_menjadi_mualaf_usai_asian_games_2018_menarik_untuk_diulas-GXID_large.jpg
Kisah Spiritual Atlet Wushu Supercantik Lindswell Kwok, Putuskan Mualaf Usai Meraih Medali Emas di Asian Games 2018
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/40/3169289/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_rusia_bernama_viktoriia_kozyreva_yang_disebut_sebut_lebih_cantik_ketimbang_gronya_somerville-1oNj_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Asal Rusia Viktoriia Kozyreva, Pesona Cantiknya Melebihi Gronya Somerville
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/40/3165095/simak_kisah_lucu_jonatan_christie_diadukan_ke_sang_istri_gara_gara_chiharu_shida-hDqd_large.jpg
Kisah Lucu Jonatan Christie Curi-Curi Pandang ke Chiharu Shida, sang Istri Dicolek Warganet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/40/3161668/kisah_pebulu_tangkis_supercantik_lianne_tan_yang_menikah_dengan_pemain_pelatnas_pbsi_ada_di_artikel_ini-tQoZ_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Berdarah Indonesia Lianne Tan, Putuskan Menikah dengan Mantan Pemain Pelatnas PBSI
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement