Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Benarkah Towing Jadi Tradisi Buruk Marc Marquez di MotoGP hingga Bikin Pembalap Lain Muak?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |15:16 WIB
Benarkah Towing Jadi Tradisi Buruk Marc Marquez di MotoGP hingga Bikin Pembalap Lain Muak?
Marc Marquez kala melakukan towing ke Francesco Bagnaia di MotoGP 2023. (Foto: MotoGP)
A
A
A

BENARKAH towing jadi tradisi buruk Marc Marquez di MotoGP hingga bikin pembalap lain muak? Aksi towing ini pun kerap dilakukan Marc Marquez di MotoGP 2023.

Perlu diketahui, towing merupakan perilaku atau strategi untuk terus berada di belakang pembalap lain alias membuntuti. Dengan begitu, pembalap yang melakukan towing akan mendapat keuntungan slipstream, yakni aliran angin bebas yang berembus tepat di belakang para pembalap saat berada di lintasan.

Marc Marquez

Aksi towing ini telah dilakukan Marc Marquez setidaknya selama tiga tahun terakhir, sejak dirinya mengalami cedera lengan yang parah. Ditambah lagi, motor Honda RC213 yang kini mulai kalah saing membuat Marc Marquez terus-menerus melakukan towing.

Namun dalam beberapa kesempatan, Marc Marquez mengembangkan teknik towingnya. Salah satunya dilakukan saat berada di MotoGP Thailand 2023 beberapa waktu lalu. Di momen itu, Marquez melakukan towing pada pembalap Red Bull KTM, Jack Miller.

Marc Marquez dengan konsisten terus membuntuti Jack Miller. Namun saat momennya dirasa tepat, Marc Marquez kemudian menyalipnya sehingga ritme balapan Jack Miller menjadi terganggu.

Terbaru, Marc Marquez juga kembali melakukan towing di sesi latihan MotoGP Qatar 2023 di Sirkuit Losail beberapa hari yang lalu. Kali ini, pembalap Ducati sekaligus pemimpin klasemen MotoGP saat ini, Francesco Bagnaia, yang menjadi korbannya.

Dalam beberapa putaran, Marc Marquez terus mencari keuntungan slipstream dengan membuntuti Francesco Bagnaia. Meski kehilangan lap terbaiknya karena bendera kuning, pada akhirnya, dirinya sukses berakhir di posisi 10 besar dengan selisih waktu hanya 0,014 detik saja.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement