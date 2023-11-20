Benarkah Towing Jadi Tradisi Buruk Marc Marquez di MotoGP hingga Bikin Pembalap Lain Muak?

BENARKAH towing jadi tradisi buruk Marc Marquez di MotoGP hingga bikin pembalap lain muak? Aksi towing ini pun kerap dilakukan Marc Marquez di MotoGP 2023.

Perlu diketahui, towing merupakan perilaku atau strategi untuk terus berada di belakang pembalap lain alias membuntuti. Dengan begitu, pembalap yang melakukan towing akan mendapat keuntungan slipstream, yakni aliran angin bebas yang berembus tepat di belakang para pembalap saat berada di lintasan.

Aksi towing ini telah dilakukan Marc Marquez setidaknya selama tiga tahun terakhir, sejak dirinya mengalami cedera lengan yang parah. Ditambah lagi, motor Honda RC213 yang kini mulai kalah saing membuat Marc Marquez terus-menerus melakukan towing.

Namun dalam beberapa kesempatan, Marc Marquez mengembangkan teknik towingnya. Salah satunya dilakukan saat berada di MotoGP Thailand 2023 beberapa waktu lalu. Di momen itu, Marquez melakukan towing pada pembalap Red Bull KTM, Jack Miller.

Marc Marquez dengan konsisten terus membuntuti Jack Miller. Namun saat momennya dirasa tepat, Marc Marquez kemudian menyalipnya sehingga ritme balapan Jack Miller menjadi terganggu.

Terbaru, Marc Marquez juga kembali melakukan towing di sesi latihan MotoGP Qatar 2023 di Sirkuit Losail beberapa hari yang lalu. Kali ini, pembalap Ducati sekaligus pemimpin klasemen MotoGP saat ini, Francesco Bagnaia, yang menjadi korbannya.

Dalam beberapa putaran, Marc Marquez terus mencari keuntungan slipstream dengan membuntuti Francesco Bagnaia. Meski kehilangan lap terbaiknya karena bendera kuning, pada akhirnya, dirinya sukses berakhir di posisi 10 besar dengan selisih waktu hanya 0,014 detik saja.