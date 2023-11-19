Kisah Novak Djokovic, Habiskan Waktu Lebih Banyak di Toilet ketimbang Lapangan saat Paris Masters 2023 Gara-Gara Sakit Perut

KISAH petenis putra nomor satu dunia, Novak Djokovic, selalu menarik diulas. Kali ini, ada kisah unik dari Novak Djokovic kala berlaga di Paris Masters 2023.

Djokovic mengaku mengalami sakit perut saat mentas di Paris Masters 2023. Kondisi ini membuat petenis asal Serbia itu lebih banyak menghabiskan waktu di toilet ketimbang di lapangan.

"Energi saya sangat rendah dalam beberapa hari terakhir ini dan tiap harinya saya mencoba untuk memperbaiki kondisi,” ujar Djokovic kala berlaga di Paris Masters 2023 pada awal November 2023, dilansir dari Express.

"Sulit untuk bisa memiliki pikiran yang jernih saat bermain saat saya menghabiskan waktu lebih lama di toilet ketimbang di lapangan pada tiga hari terakhir ini," lanjutnya.