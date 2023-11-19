Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Rafael Nadal Pasrah Peluang Salip Rekor Grand Slam Novak Djokovic Menipis

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |01:12 WIB
Rafael Nadal Pasrah Peluang Salip Rekor Grand Slam Novak Djokovic Menipis
Rafael Nadal pasrah soal peluang menyalip rekor grand slam Novak Djokovic (Foto: Reuters/Albert Gea)
A
A
A

MALLORCA - Rafael Nadal pasrah melihat peluangnya mengalahkan rekor titel grand slam milik Novak Djokovic menipis. Dia bahkan sudah tidak bisa menakar lagi level kemampuannya di lapangan saat ini.

Sekadar informasi, Djokovic kini mengoleksi 24 titel grand slam sepanjang kariernya. Nadal sendiri sudah 22 kali merebut titel grand slam tenis.

Novak Djokovic beraksi di US Open 2023 (Foto: Reuters/Robert Deutsch)

Namun di kondisinya saat ini, Nadal tidak lagi ngotot ingin mengalahkan rekor rivalnya itu. Mengingat, petenis asal Spanyol tersebut absen cukup lama sejak Australia Open 2023 karena cedera.

"Saya tidak tahu di level mana saya bisa kembali, tapi saya tidak pernah kehilangan semangat,” ujar Nadal, sebagaimana dimuat Tennis Uptodate, Minggu (19/11/2023).

Petenis berusia 37 tahun itu masih punya semangat yang tinggi untuk melanjutkan kariernya. Walau begitu, dia juga tidak menampik sangat sulit untuk menepi dari lapangan selama hampir setahun.

"Saya belum bermain selama setahun dan bagi saya, kesuksesan pribadi lebih kuat daripada kesuksesan umum. Saya rasa akan sulit untuk memulihkan level tenis yang tinggi," tutur Nadal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/40/3183766/janice_tjen-Do5S_large.jpg
Lagi Gacor, Janice Tjen Percaya Diri Tembus Ranking 20 Besar Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/40/3182710/simak_kisah_perjalanan_petenis_cantik_indonesia_janice_tjen_menembus_peringkat_53_dunia-uDKc_large.jpg
Kisah Perjalanan Petenis Cantik Indonesia Janice Tjen, dari Peringkat 400 ke 53 Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/40/3181948/berapa_total_hadiah_uang_yang_diperoleh_petenis_janice_tjen_sepanjang_2025-mayx_large.jpg
Segini Total Hadiah Uang yang Diperoleh Petenis Cantik Janice Tjen Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/40/3181821/janice_tjen-g8E7_large.jpg
Masuk Nominasi WTA Awards 2025, Petenis Indonesia Janice Tjen Berpeluang Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/40/3180957/janice_tjen_sukses_mengukir_sejarah_usai_mengawinkan_gelar_juara_di_wta_250_chennai_open_2025-RFoe_large.jpg
Janice Tjen Ukir Sejarah Usai Kawinkan Gelar Juara di Chennai Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/40/3180950/simak_hadiah_uang_yang_didapat_janice_tjen_usai_juara_chennai_open_2025_di_nomor_tunggal_dan_ganda_putri-oZgD_large.jpg
Segini Hadiah Uang yang Didapat Janice Tjen Usai Juara Chennai Open 2025 di Nomor Tunggal dan Ganda Putri
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement