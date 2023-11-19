Rafael Nadal Pasrah Peluang Salip Rekor Grand Slam Novak Djokovic Menipis

MALLORCA - Rafael Nadal pasrah melihat peluangnya mengalahkan rekor titel grand slam milik Novak Djokovic menipis. Dia bahkan sudah tidak bisa menakar lagi level kemampuannya di lapangan saat ini.

Sekadar informasi, Djokovic kini mengoleksi 24 titel grand slam sepanjang kariernya. Nadal sendiri sudah 22 kali merebut titel grand slam tenis.

Namun di kondisinya saat ini, Nadal tidak lagi ngotot ingin mengalahkan rekor rivalnya itu. Mengingat, petenis asal Spanyol tersebut absen cukup lama sejak Australia Open 2023 karena cedera.

"Saya tidak tahu di level mana saya bisa kembali, tapi saya tidak pernah kehilangan semangat,” ujar Nadal, sebagaimana dimuat Tennis Uptodate, Minggu (19/11/2023).

Petenis berusia 37 tahun itu masih punya semangat yang tinggi untuk melanjutkan kariernya. Walau begitu, dia juga tidak menampik sangat sulit untuk menepi dari lapangan selama hampir setahun.

"Saya belum bermain selama setahun dan bagi saya, kesuksesan pribadi lebih kuat daripada kesuksesan umum. Saya rasa akan sulit untuk memulihkan level tenis yang tinggi," tutur Nadal.