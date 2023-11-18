Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Konflik PTMSI Segera Berakhir, Menpora Isyaratkan Angela Tanoesoedibjo Masuk Kepengurusan

Alifia Zahra Kinanti , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |10:34 WIB
Konflik PTMSI Segera Berakhir, Menpora Isyaratkan Angela Tanoesoedibjo Masuk Kepengurusan
Angela Tanoesoedibjo kala menjadi CdM Tim Indonesia di Asian Para Games 2022. (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, mengungkapkan bahwa konflik di organisasi yang menanungi tenis meja (PTMSI) akan segera berakhir.

"Kita berharap pada Desember sudah ada pergerakan signifikan terkait organisasi yang menanungi tenis meja," ujar Menpora Dito Ariotedjo saat menghadiri sekaligus membuka kegiatan Table Tennis Okezone 2023 di GOR UNJ, Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

Menpora RI, Dito Ariotedjo, di acara Table Tennis Okezone 2023. Foto: Afilia Zahra/Okezone

(Menpora RI, Dito Ariotedjo, di acara Table Tennis Okezone 2023. Foto: Afilia Zahra/Okezone)

Dengan demikian, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau yang disingkat PTMSI akan mengalami perubahan. Menpora mengisyaratkan bahwa Angela Tanoesoedibjo yang merupakan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) akan masuk organisasi tersebut.

"Harusnya diundang ke sini pak, Mba Angela," ungkap Dito.

Dengan organisasi yang sehat, Menpora Dito berharap olahraga tenis meja akan kian maju.

"Di mana kita berharap tenis meja menjadi sehat mulai dari pembinaan dan kejuaraan makin banyak. Membangun organisasi dan membangun juga olahraga tenis mejanya," harap Dito.

