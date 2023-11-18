Berkolaborasi dengan JKT48, Shopee Rayakan Pencapaian 8 Tahun di Kampanye Shopee 12.12 Birthday Sale

Jakarta- Sukses Menemani pelanggan setianya selama 8 Tahun, Shopee merayakan pertambahan usia serta menghadirkan kampanye ikonik nya, 12.12 Birthday Sale. Tak hanya itu, Shopee juga berkolaborasi dengan JKT48 sebagai bintang di iklan TV terbaru, kampanye penutup akhir tahun ini merupakan bentuk apresiasi Shopee terhadap kontribusi seluruh ekosistem pembeli, mitra brand, pelaku usaha lokal serta content creator yang telah mendukung pertumbuhan dan bersama menciptakan dampak positif yang konsisten.

Rangkaian kampanye yang berlangsung sejak 13 November hingga 12 Desember 2023 nanti, akan menghadirkan deretan promo spesial seperti Pesta Gratis Ongkir Rp0, Gebyar Promo dan Bonus Akhir Tahun 12M.

Daniel Minardi, Head of Brands Management & Digital Product Shopee Indonesia mengatakan, sejak awal hadir di tengah masyarakat pada tahun 2015, Shopee memiliki misi untuk meningkatkan kualitas hidup penggunanya, baik pembeli serta pelaku usaha.

"Bersamaan dengan besarnya potensi yang ditawarkan oleh transformasi digital, yang pada tahun tersebut mulai menarik banyak perhatian publik, kami percaya bahwa perkembangan ini juga diikuti dengan lahirnya solusi hingga peluang baru. Berbagai program kolaborasi, inisiatif, dan fitur inovatif telah Shopee hadirkan sebagai bentuk nyata komitmen kami untuk menjadi wadah yang mendukung dan mengedepankan kebutuhan seluruh ekosistem," katanya.

Shopee Ciptakan Pertumbuhan Konsisten Bagi Seluruh Ekosistem

Peran dan fungsi Shopee lebih dari sekedar wadah perpanjangan tangan antara penjual dan pembeli. Kesempatan dan pengaruh signifikan yang dihadirkan melalui program inisiatif dan berbagai inovasi fitur selama 8 tahun ini memberikan dampak berbeda yang dirasakan oleh masing-masing ekosistem di Indonesia. Memahami karakteristik perilaku belanja dan kebutuhan masyarakat menjadi salah satu kunci utama untuk dapat menghadirkan destinasi belanja online yang menawarkan pengalaman terbaik.

Shopee terus bergerak seiring dengan kemajuan teknologi, perubahan perilaku belanja, dinamika pasar dan kebutuhan serta preferensi pengguna yang terus berkembang.