HOME SPORTS MOTOGP

Sosok Pembalap MotoGP yang Sudah Tak Sabar Lihat Aksi Adik Valentino Rossi Gantikan Marc Marquez di Tim Honda

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |13:29 WIB
Sosok Pembalap MotoGP yang Sudah Tak Sabar Lihat Aksi Adik Valentino Rossi Gantikan Marc Marquez di Tim Honda
Marc Marquez dan Joan Mir kala mentas di MotoGP. (Foto: Repsol Honda)
A
A
A

SOSOK pembalap MotoGP yang sudah tak sabar melihat aksi adik Valentino Rossi, Luca Marini, gantikan Marc Marquez di tim Honda telah diketahui. Sosok yang dimaksud adalah sang juara MotoGP 2020 yang kini membela tim Repsol Honda, Joan Mir.

Seperti diketahui, Luca Marini santer diisukan akan menggantikan Marc Marquez di Repsol Honda pada MotoGP 2024. Menurut laporan Speed Week, kabar tersebut bocor ke permukaan pada akhir pekan lalu di Sirkuit Sepang saat MotoGP Malaysia 2023.

Luca Marini

Luca Marini disebut kemungkinan besar akan menggantikan juara enam kali MotoGP, Marc Marquez, di Repsol Honda pada musim depan. Jika rumor itu menjadi kenyataan, sang adik kandung The Doctor –julukan Valentino Rossi- itu akan menjadi rekan setim Joan Mir di pada MotoGP 2024.

Namun, Luca Marini sendiri belum memberi kepastian terkait rumor tersebut. Dia mengaku masih menunggu penawaran resmi dari Honda.

"Situasinya sama seperti pada Minggu. Jadi, saya tidak bisa memberi tahu Anda apa pun karena tidak ada hal lain yang ingin saya katakan selain apa yang sudah saya katakan," kata rider 26 tahun itu, mengutip dari Speed Week.

"Kita lihat saja nanti. Saya menunggu sama seperti kalian semua," tambah Luca Marini jelang MotoGP Qatar 2023.

Halaman:
1 2
