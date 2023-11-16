Advertisement
NETTING

Anthony Ginting Jadi Wakil Indonesia Keempat yang Dipastikan Lolos ke BWF World Tour Finals 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |22:12 WIB
Anthony Ginting Jadi Wakil Indonesia Keempat yang Dipastikan Lolos ke BWF World Tour Finals 2023
Anthony Ginting lolos ke BWF World Tour Finals 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

ANTHONY Ginting resmi jadi lolos ke BWF World Tour Finals 2023. Tunggal putra Indonesia itu menjadi wakil Merah Putih keempat yang dipastikan lolos kepada turnamen prestisius di kancah bulu tangkis tersebut.

Ada tiga wakil yang sudah terlebih dulu lolos. Ginting merupakan tunggal putra kedua setelah Jonatan Christie.

Anthony Ginting

Adapun dua wakil sisanya adalah tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, dan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/ Muhammad Rian Ardianto. Gregoria dan Jonatan pun sama-sama berhasil lolos usai sukses melangkah ke babak perempatfinal Kumamoto Masters Japan 2023.

Sementara itu, Ginting sejatinya gugur lebih awal di babak pertama turnamen level super 500 itu. Dia dikalahkan oleh wakil China, Weng Hong Yang.

Digelar di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Ginting tumbang dengan skor 16-21, 21-18, dan 17-21. Adapun pertemuan itu digelar pada Rabu (15/11/2023).

