Kisah Chiharu Shida yang Mulai Dikenal di Indonesia karena Satu Payung dengan Anthony Ginting di Bali

KISAH Chiharu Shida yang mulai dikenal di Indonesia karena sempat satu payung dengan Anthony Sinisuka Ginting di Bali akan dibahas Okezone di artikel ini. Saat ini nama Chiharu Shida sudah sangat dikenal di kalangan para pencinta bulu tangkis Tanah Air, namun tahukah Anda bahwa awal mula pebulutangkis ganda putri Jepang itu terkenal di Indonesia justru karena Anthony Ginting?

Chiharu Shida kini sangat terkenal di Indonesia, bahkan mungkin dunia. Tak hanya sekadar cantik, Shida merupakan salah satu ganda putri andalan Jepang.

Bersama rekannya, Nami Matsuyama, Shida bahkan pernah menduduki ganda putri ranking dua dunia pada Mei 2023 lalu. Karena prestasinya itulah, Shida pun kini dikenal oleh banyak pencinta bulu tangkis.

Akan tetapi, sebelum mampu bersaing memperebutkan gelar juara, Shida mungkin tak terlalu dikenal, termasuk di Indonesia. Shida pun baru dilirik pencinta bulu tangkis Tanah Air karena insiden satu payungnya ia bersama Anthony Ginting.

Momen itu tercipta saat keduanya hadir di welcome party di Bali dalam acara Indonesia Badminton Festival 2021. Pada saat itu memang hujan turun dan Shida terlihat menumpang meneduh bersama Anthony yang membawa payung.

Sontak netizen kala itu banyak yang menjodohkan Anthony dengan Shida. Shida pun kala itu mengaku kaget karena dirinya semakin terkenal karena insiden satu payung dengan tunggal puta Indonesia tersebut.