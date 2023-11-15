Gelar Kejuaraan Pencak Silat Nasional ke-10, APSF Rayakan Keunggulan Budaya

MELBOURNE - Federasi Pencak Silat Australia (APSF) Victoria menggelar Kejuaraan Pencak Silat Nasional ke-10 2023 setelah terhenti beberapa tahun akibat pandemi Covid-19. Kejuaraan ini digelar di MSAC Arena, Melbourne, dan diikuti oleh 124 atlet yang mewakili hampir seluruh negara bagian.

Tidak hanya menggelar pertandingan pencak silat, namun kejuaraan tahun ini memperlihatkan pertunjukan budaya seperti seni pencak silat dan juga tarian Haka dari New Zaeland kepada seluruh peserta serta penonton yang hadir. Ini merupakan salah satu cara panitia untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai keberagaman budaya dunia dan memupuk semangat persatuan.

Konsul Jenderal RI di Melbourne, Kuncoro Waseso, menyampaikan rasa bangganya atas perhelatan kejuaraan terbesar ini. Sebab, ajang ini bukan hanya soal olahraga bela diri saja.

“Ini bukan hanya merupakan ajang mencari atlet terbaik untuk mewakili Australia dan menumbuhkan sportivitas, tetapi merupakan sebuah ajang promosi budaya di Australia. Saya bisa mengatakan bahwa seluruh peserta dan panitia yang tergabung pada acara ini merupakan duta untuk Indonesia," ungkap Kuncoro, dalam rilis kepada Okezone, Rabu (15/11/2023).

Kejuaraan tahun ini mempertandingkan 2 kategori pertandingan yakni kategori tanding dan seni, diikuti oleh 11 perguruan pencak silat yang tersebar di beberapa negara bagian diantaranya: Victoria, New South Wales, South Australia, Western Autralia, Tasmania, Australian Capital Territory, dan Queensland.