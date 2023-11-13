Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Hidilyn Diaz, Anak Tukang Becak yang Cetak Sejarah di Olimpiade Tokyo 2020

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |06:17 WIB
Kisah Hidilyn Diaz, Anak Tukang Becak yang Cetak Sejarah di Olimpiade Tokyo 2020
Hidilyn Diaz meraih emas untuk Filipina dari cabor angkat besi pada Olimpiade Tokyo 2020 (Foto: REUTERS)
A
A
A

KISAH Hidiliyn, anak tukang becak yang cetak sejarah di Olimpiade Tokyo 2020 akan dibahas di sini. Hidilyn Diaz merupakan atlet pertama yang bisa memberikan emas kepada Filipina di cabang olahraga (cabor) angkat besi.

Wanita berusia 32 tahun itu turun di kelas 55 kg putri pada Olimpiade Tokyo 2020. Pada saat itu, dia sukses mengalahkan wakil Chna, Liao Qiuyun, dengan total angkatan 213 kg.

Hidilyn Diaz

Itu merupakan emas pertama untuk Filipina di cabor angkat besi sepanjang keikutsertaan mereka selama 97 tahun di Olimpiade. Namun, prestasi Diaz tidak jatuh dari langit. Perjalanannya panjang, dengan latar belakang sebagai seorang anak becak.

Diaz tumbuh di sebuah desa miskin dekat Zamboanga. Pada Desember 2019 silam, dia memutuskan untuk meninggalkan keluarganya untuk mempersiapkan diri tampil di Olimpiade Tokyo 2020, yang dilaksanakan pada musim panas 2021.

Persiapannya pun tidak berjalan mulus. Sang lifter sempat meminta donasi melalui Instagram pribadinya pada Juni 2019 karena pemerintah setempat pun tidak terlalu memerhatikannya.

"Saya mengalami kesulitan," tulisnya dalam bahasa Filipina di Instagram. "Saya malu untuk meminta di sini, tapi saya tidak akan ragu melakukan ini untuk mimpi saya dan untuk negara kita membawa pulang medali emas di Olimpiade," ujarnya dilansir dari Channelnewsasia pada 2021.

Aksinya menjadi vilar hingga Komisi Olahraga Filipina tertampar dan bergerak untuk memberikan 2 juta peso, atau setara dengan Rp579 juta. Awalnya, dia pergi ke Malaysia pada Februari 2020 namun pandemi Covid-19 kemudian muncul hingga menjegal persiapannya dan menunda penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 2020 selama setahun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/43/3183705/run_for_good_journalism-0AgR_large.jpg
Gaungkan Jurnalisme Berkualitas, Forum Pemred Gelar Run For Good Journalism 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/40/3182393/jonatan_christie_diberi_rezeki_10_kali_lipat_setelah_bangun_masjid_di_lombok_jonatanchristieofficial-zMDy_large.jpg
Kisah Inspiratif Jonatan Christie, Diberi Rezeki 10 Kali Lipat Usai Bangun Masjid di Lombok: Kini Jadi Rutin Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/43/3181525/kisah_spiritual_atlet_wushu_supercantik_lindswell_kwok_menjadi_mualaf_usai_asian_games_2018_menarik_untuk_diulas-GXID_large.jpg
Kisah Spiritual Atlet Wushu Supercantik Lindswell Kwok, Putuskan Mualaf Usai Meraih Medali Emas di Asian Games 2018
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/40/3169289/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_rusia_bernama_viktoriia_kozyreva_yang_disebut_sebut_lebih_cantik_ketimbang_gronya_somerville-1oNj_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Asal Rusia Viktoriia Kozyreva, Pesona Cantiknya Melebihi Gronya Somerville
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/40/3165095/simak_kisah_lucu_jonatan_christie_diadukan_ke_sang_istri_gara_gara_chiharu_shida-hDqd_large.jpg
Kisah Lucu Jonatan Christie Curi-Curi Pandang ke Chiharu Shida, sang Istri Dicolek Warganet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/40/3161668/kisah_pebulu_tangkis_supercantik_lianne_tan_yang_menikah_dengan_pemain_pelatnas_pbsi_ada_di_artikel_ini-tQoZ_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Berdarah Indonesia Lianne Tan, Putuskan Menikah dengan Mantan Pemain Pelatnas PBSI
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement