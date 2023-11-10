Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Hari Ini: Siapa Berjaya di Latihan Bebas MotoGP Malaysia 2023?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |07:07 WIB
Jadwal MotoGP Hari Ini: Siapa Berjaya di Latihan Bebas MotoGP Malaysia 2023?
Francesco Bagnaia dan Jorge Martin jadi yang paling disorot di MotoGP Malaysia 2023. (Foto: MotoGP)
A
A
A

JADWAL MotoGP hari ini, Jumat (10/11/2023) akan menyajikan dua sesi latihan bebas di Sirkuit Sepang, Malaysia. Lantas siapakah yang akan berjaya di sesi latihan bebas pertama dn kedua pada MotoG Malaysia 2023 nanti?

Tentunya dua nama akan menjadi sorotan selama dua sesi latihan bebas di hari pertama MotoGP Malaysia 2023. Kedua nama yang dimaksud adalah pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan rider dari Pramac Ducati, Jorge Martin.

Baik Bagnaia dan Martin menjadi sorotan karena keduanya tengah bersaing memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2023. Bagnaia kini bertengger di peringkat pertama dengan 389 poin, hanya unggul 13 angka dari Martin yang berada di posisi kedua.

Dengan MotoGP 2023 hanya menyisakan tiga balapan lagi, termasuk seri Malaysia, maka persaingan di antara Martin dan Bagnaia pun amatlah ketat. Kendati demikian, jangan lupa masih ada nama-nama lain yang bisa memberikan kejutan selama di sesi latihan bebas nanti.

Jorge Martin

Sebut saja seperti Marco Bezzecchi (Mooney VR46) yang kini berada di urutan ketiga pada klasemen sementara MotoGP 2023. Lalu ada juga Brad Binder (Red Bull KTM) dan Johann Zarco (Pramac Ducati) yang juga kerap mampu bersinar di latihan bebas.

Bila mengingat musim lalu, Bagnaia sukses memenangkan MotoGP Malaysia 2022. Sehingga kini rider yang akrab disapa Pecco itu pun berpotensi untuk bersinar selama tampil di Sepang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement