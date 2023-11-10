Jadwal MotoGP Hari Ini: Siapa Berjaya di Latihan Bebas MotoGP Malaysia 2023?

Francesco Bagnaia dan Jorge Martin jadi yang paling disorot di MotoGP Malaysia 2023. (Foto: MotoGP)

JADWAL MotoGP hari ini, Jumat (10/11/2023) akan menyajikan dua sesi latihan bebas di Sirkuit Sepang, Malaysia. Lantas siapakah yang akan berjaya di sesi latihan bebas pertama dn kedua pada MotoG Malaysia 2023 nanti?

Tentunya dua nama akan menjadi sorotan selama dua sesi latihan bebas di hari pertama MotoGP Malaysia 2023. Kedua nama yang dimaksud adalah pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan rider dari Pramac Ducati, Jorge Martin.

Baik Bagnaia dan Martin menjadi sorotan karena keduanya tengah bersaing memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2023. Bagnaia kini bertengger di peringkat pertama dengan 389 poin, hanya unggul 13 angka dari Martin yang berada di posisi kedua.

Dengan MotoGP 2023 hanya menyisakan tiga balapan lagi, termasuk seri Malaysia, maka persaingan di antara Martin dan Bagnaia pun amatlah ketat. Kendati demikian, jangan lupa masih ada nama-nama lain yang bisa memberikan kejutan selama di sesi latihan bebas nanti.

Sebut saja seperti Marco Bezzecchi (Mooney VR46) yang kini berada di urutan ketiga pada klasemen sementara MotoGP 2023. Lalu ada juga Brad Binder (Red Bull KTM) dan Johann Zarco (Pramac Ducati) yang juga kerap mampu bersinar di latihan bebas.

Bila mengingat musim lalu, Bagnaia sukses memenangkan MotoGP Malaysia 2022. Sehingga kini rider yang akrab disapa Pecco itu pun berpotensi untuk bersinar selama tampil di Sepang.