Tes Pramusim MotoGP 2024 Valencia Terbuka untuk Umum, Hanya Rp170 Ribu Bisa Lihat Marc Marquez Debut Naik Ducati!

Marc Marquez akan tampil di Tes Pramusim MotoGP 2024 dengan motor baru (Foto: Twitter/@HRC_MotoGP)

CHESTE - Tes pramusim MotoGP 2024 di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, Spanyol, akan dibuka untuk umum. Penonton hanya diwajibkan membeli tiket seharga 10 euro (setara Rp168 ribu) untuk bisa melihat langsung debut Marc Marquez di atas motor Ducati Desmosedici GP.

"Publik bisa melihat aksi para pembalap di lintasan melalui pit grandstand. Tiket akan dihargai sebesar 10 euro termasuk akses ke sirkuit untuk tes Moto3, Moto2, dan juga MotoGP," dikutip dari Motosan, Jumat (10/11/2023).

Dengan merogoh kocek tak sampai Rp200 ribu itu, para penggemar ajang balap motor dunia bisa menyaksikan para pembalap melakukan tes terhadap motor yang akan digunakan tahun depan. Itu juga termasuk Marquez yang akan menunggangi motor Ducati.

Sebagaimana diketahui, Marquez dipastikan akan berada di tim Gresini Racing untuk MotoGP 2024. Dia meninggalkan Repsol Honda yang sudah dibelanya sejak debut di MotoGP 11 tahun lalu.

Adapun tes pramusim MotoGP 2024 di Sirkuit Ricardo Tormo akan dilangsungkan setelah seri balapan terakhir rampung digelar. Seri balapan ke-20 MotoGP 2023 akan digelar di sirkuit tersebut pada 24-26 November.