Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tes Pramusim MotoGP 2024 Valencia Terbuka untuk Umum, Hanya Rp170 Ribu Bisa Lihat Marc Marquez Debut Naik Ducati!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |02:23 WIB
Tes Pramusim MotoGP 2024 Valencia Terbuka untuk Umum, Hanya Rp170 Ribu Bisa Lihat Marc Marquez Debut Naik Ducati!
Marc Marquez akan tampil di Tes Pramusim MotoGP 2024 dengan motor baru (Foto: Twitter/@HRC_MotoGP)
A
A
A

CHESTE - Tes pramusim MotoGP 2024 di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, Spanyol, akan dibuka untuk umum. Penonton hanya diwajibkan membeli tiket seharga 10 euro (setara Rp168 ribu) untuk bisa melihat langsung debut Marc Marquez di atas motor Ducati Desmosedici GP.

"Publik bisa melihat aksi para pembalap di lintasan melalui pit grandstand. Tiket akan dihargai sebesar 10 euro termasuk akses ke sirkuit untuk tes Moto3, Moto2, dan juga MotoGP," dikutip dari Motosan, Jumat (10/11/2023).

Marc Marquez bertarung dengan Fabio Quartararo pada balapan MotoGP Thailand 2023 (Foto: Honda Racing Corporation)

Dengan merogoh kocek tak sampai Rp200 ribu itu, para penggemar ajang balap motor dunia bisa menyaksikan para pembalap melakukan tes terhadap motor yang akan digunakan tahun depan. Itu juga termasuk Marquez yang akan menunggangi motor Ducati.

Sebagaimana diketahui, Marquez dipastikan akan berada di tim Gresini Racing untuk MotoGP 2024. Dia meninggalkan Repsol Honda yang sudah dibelanya sejak debut di MotoGP 11 tahun lalu.

Adapun tes pramusim MotoGP 2024 di Sirkuit Ricardo Tormo akan dilangsungkan setelah seri balapan terakhir rampung digelar. Seri balapan ke-20 MotoGP 2023 akan digelar di sirkuit tersebut pada 24-26 November.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement