HOME SPORTS MOTOGP

Kondisi Terus Membaik, Marco Bezzecchi Bakal All Out di MotoGP Malaysia 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |00:04 WIB
Kondisi Terus Membaik, Marco Bezzecchi Bakal <i>All Out</i> di MotoGP Malaysia 2023
Marco Bezzecchi siap all out pada MotoGP Malaysia 2023 (Foto: Reuters/Anushree Fadnavis)
A
A
A

SELANGOR - Marco Bezzecchi mengungkapkan kondisinya kian membaik setelah berisitirahat usai menjalani triple header yang melelahkan. Pembalap tim Mooney VR46 Racing Team itu siap all out pada tiga seri terakhir musim ini, yang akan dimulai dari MotoGP Malaysia 2023.

Seperti diketahui, Bezzecchi naik meja operasi pada 8 Oktober 2023 setelah mengalami patah tulang selangka dalam kecelakaan saat latihan motocross di Tavullia sehari sebelumnya. Alhasil, dia melewati tiga balapan beruntun di MotoGP 2023 sembari menahan sakit, yakni Indonesia, Australia, dan Thailand.

Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) memenangi MotoGP India 2023 (Foto: Reuters/Anushree Fadnavis)

Beruntung, ada jeda sepekan setelah balapan di Thailand menuju MotoGP Malaysia 2023 yang akan berlangsung pada 10-12 November alias akhir pekan ini. Rider asal Italia itu pun memanfaatkan libur tersebut untuk berisitirahat dan memulihkan kondisinya.

Kini, kondisi Bezz semakin membaik. Dia pun sangat antusias menatap tiga balapan terakhir musim ini di Malaysia, Qatar dan Valencia.

“Memiliki waktu seminggu penuh untuk pulih sungguh bagus setelah tiga minggu yang berat. Saya beristirahat, memulihkan diri sebanyak mungkin, dan mengisi ulang baterai saya. Saya siap menghadapi balapan terakhir musim ini dengan cara terbaik,” kata Bezzecchi dilansir dari Speedweek, Jumat (10/9/2023).

Bezzecchi sendiri saat ini masih berada dalam jalur perebutan gelar juara MotoGP 2023. Dengan tiga seri tersisa, dia tertinggal 79 poin dari sang pemuncak klasemen, Francesco Bagnaia, sehingga secara matematis, masih punya peluang untuk mendapatkan titel tahun ini.

Halaman:
1 2
