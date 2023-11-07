Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Final Tenis Meja HUT Ke-34 MNC Group: iNews Sabet Gelar Juara, Usai Kalahkan GJS 2-1!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |22:11 WIB
Hasil Final Tenis Meja HUT Ke-34 MNC Group: iNews Sabet Gelar Juara, Usai Kalahkan GJS 2-1!
iNews juara tenis meja HUT ke-34 MNC Group. (Foto: Basudiwa Supraja/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

HASIL final tenis meja HUT ke-34 MNC Group sudah diketahui. iNews sukses keluar sebagai juara usai mengalahkan Global Jasa Sejahtera (GJS) di babak final.

Laga final tenis meja HUT ke-34 MNC Group digelar di Auditorium B2 MNC Tower pada Selasa (7/11/2023) mulai pukul 16.30 WIB. Partai final mempertemukan iNews vs GJS. Hasilnya, iNews menang tipis dengan skor 2-1.

Final tenis meja HUT Ke-34 MNC Group. Foto: Basudiwa Supraja/MNC Portal Indonesia

Turnamen tenis meja HUT ke-34 MNC Group sendiri diikuti oleh 21 kontestan. Ajang tersebut berlangsung meriah diikuti oleh para karyawan MNC Group.

Pertandingan tenis ini menggunakan sistem beregu. Tim iNews sendiri diperkuat oleh Kasmono, Noer, Ghea, Indra, dan Krisna. Sementara itu, GJS diperkuat oleh Sutrisna, Syamhari, Yanti, Endro, dan Tri Hardika.

Halaman:
1 2
