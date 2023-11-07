Hasil Final Tenis Meja HUT Ke-34 MNC Group: iNews Sabet Gelar Juara, Usai Kalahkan GJS 2-1!

HASIL final tenis meja HUT ke-34 MNC Group sudah diketahui. iNews sukses keluar sebagai juara usai mengalahkan Global Jasa Sejahtera (GJS) di babak final.

Laga final tenis meja HUT ke-34 MNC Group digelar di Auditorium B2 MNC Tower pada Selasa (7/11/2023) mulai pukul 16.30 WIB. Partai final mempertemukan iNews vs GJS. Hasilnya, iNews menang tipis dengan skor 2-1.

Turnamen tenis meja HUT ke-34 MNC Group sendiri diikuti oleh 21 kontestan. Ajang tersebut berlangsung meriah diikuti oleh para karyawan MNC Group.

Pertandingan tenis ini menggunakan sistem beregu. Tim iNews sendiri diperkuat oleh Kasmono, Noer, Ghea, Indra, dan Krisna. Sementara itu, GJS diperkuat oleh Sutrisna, Syamhari, Yanti, Endro, dan Tri Hardika.