Perebutan Juara MotoGP 2023 Sengit, Pramac Ducati Pastikan Jorge Martin Siap Jegal Francesco Bagnaia Pertahankan Titel

PEREBUTAN gelar juara MotoGP 2023 makin sengit. Tetapi, Manajer Tim Pramac Ducati, Gino Borsoi, memastikan pembalapnya, Jorge Martin, siap bersaing dengan Francesco Bagnaia untuk memperebutkan gelar juara MotoGP 2023.

Sebagaimana diketahui, dua pembalap Ducati, Bagnaia dan Jorge Martin, kini tengah bersaing sengit memperebutkan gelar juara MotoGP musim ini. Mereka berduel sengit hingga sisa tiga seri balapan lagi di Malaysia, Qatar, dan Spanyol.

Borsoi mengatakan bahwa pembalapnya, Martin, merupakan salah satu pembalap tercepat di lintasan. Menurutnya, mereka siap bersaing dengan Bagnaia dan Ducati Lenovo.

"Saya pikir Martin adalah salah satu pembalap tercepat di lintasan MotoGP saat ini. Dia menunjukkan kecepatan luar biasa," ucap Borsoi, dikutip dari Speedweek, Selasa (7/11/2023).

"Dia siap untuk bertarung, kami juga siap untuk bersaing," tegasnya.