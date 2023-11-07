Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Perebutan Juara MotoGP 2023 Sengit, Pramac Ducati Pastikan Jorge Martin Siap Jegal Francesco Bagnaia Pertahankan Titel

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |02:23 WIB
Perebutan Juara MotoGP 2023 Sengit, Pramac Ducati Pastikan Jorge Martin Siap Jegal Francesco Bagnaia Pertahankan Titel
Jorge Martin dan Francesco Bagnaia kala beraksi di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEREBUTAN gelar juara MotoGP 2023 makin sengit. Tetapi, Manajer Tim Pramac Ducati, Gino Borsoi, memastikan pembalapnya, Jorge Martin, siap bersaing dengan Francesco Bagnaia untuk memperebutkan gelar juara MotoGP 2023.

Sebagaimana diketahui, dua pembalap Ducati, Bagnaia dan Jorge Martin, kini tengah bersaing sengit memperebutkan gelar juara MotoGP musim ini. Mereka berduel sengit hingga sisa tiga seri balapan lagi di Malaysia, Qatar, dan Spanyol.

Jorge Martin dan Francesco Bagnaia

Borsoi mengatakan bahwa pembalapnya, Martin, merupakan salah satu pembalap tercepat di lintasan. Menurutnya, mereka siap bersaing dengan Bagnaia dan Ducati Lenovo.

"Saya pikir Martin adalah salah satu pembalap tercepat di lintasan MotoGP saat ini. Dia menunjukkan kecepatan luar biasa," ucap Borsoi, dikutip dari Speedweek, Selasa (7/11/2023).

"Dia siap untuk bertarung, kami juga siap untuk bersaing," tegasnya.

Halaman:
1 2
