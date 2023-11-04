Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Penyebab Masyarakat Malaysia Begitu Mencintai Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Diungkap Tan Boon Heong

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |11:32 WIB
Penyebab Masyarakat Malaysia Begitu Mencintai Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Diungkap Tan Boon Heong
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan begitu dicintai di Malaysia (Foto: PBSI)
A
A
A

PENYEBAB masyarakat Malaysia begitu mencintai Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan diungkap Tan Boon Heong. Eks pebulu tangkis Malaysia itu menyebut alasan The Daddies digandrungi warga Negeri Jiran salah satunya karena faktor usia.

Pada 2023 ini, Hendra Setiawan telah menginjak usia 39 tahun, sedangkan Mohammad Ahsan berada di usia 36 tahun. Kendati sudah berusia senja, penampilan The Daddies -julukan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan- masih kompetitif di turnamen internasional.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Buktinya, The Daddies masih bisa menjadi runner up di BWF World Championships 2022. Selain itu, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan juga sukses menjadi runner-up All England Open 2022, BWF World Tour Finals 2022, dan runner-up All England Open 2023.

Sebelumnya, Tan Boon Heong pernah mengklaim bahwa warga Malaysia sangat mencintai permainan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Tak terkecuali dengan dirinya yang sangat senang melihat kiprah ganda putra Indonesia berjuluk The Daddies itu.

“Di Malaysia sekarang banyak orang suka melihat kalian (Ahsan/Hendra) main, saya saja mengikuti setiap kali kalian main, karena kalian beda dengan pemain zaman sekarang,” kata Tan Boon Heong dalam program Youtube pribadinya beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Tan Boon Heong merasa iri dengan Ahsan/Hendra yang masih aktif bermain sampai sekarang. Sementara itu, ia sendiri sudah lama gantung raket, tepatnya pada 2015 silam meski jarak umurnya dengan Ahsan/Hendra hanya terpaut dua tahun.

Tan Boon Heong menilai badminton lovers Malaysia turut mendukung dan respek terhadap The Daddies karena di umurnya sudah tak muda tapi masih main. Menurutnya, hal itu jadi penyebab utama Ahsan/Hendra begitu dicintai masyarakat Negeri Jiran.

Halaman:
1 2
