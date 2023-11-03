Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alasan Luca Marini Ingin Hengkang dari VR46 Racing Team

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |22:25 WIB
Alasan Luca Marini Ingin Hengkang dari VR46 Racing Team
Luca Marini dirumorkan ingin meninggalkan Mooney VR46 Racing Team (Foto: Reuters/Athit Perawonmetha)
A
A
A

ALASAN Luca Marini ingin hengkang dari Mooney VR46 Racing Team cukup bikin penasaran. Sebab, pemilik tim itu, yakni Valentino Rossi, adalah kakak tirinya!

Keputusan yang diambil secara tiba-tiba pasti memicu pertanyaan banyak publik dan para penggemarnya. Lantas apa alasan utama di balik keinginan Marini meninggalkan tim independen Ducati Corse tersebut?

Luca Marini

Keputusan mendadak yang diambil Marini akhir-akhir ini cukup membuat kaget para penggemarnya. Pasalnya, diketahui tidak ada halangan dan masalah yang terjadi di antara sang pembalap dengan tim satelit selama mengikuti MotoGP 2023.

Namun, ternyata keputusan untuk hengkang dari VR46 Racing Team diambil lantaran merasa kurang cocok. Marini berpikir bakatnya kurang tersalurkan secara total.

Sebab, pembalap asal Italia itu yakin bisa menjadi rider kelas dunia jika meninggalkan VR46 Racing Team. Pria berusia 25 tahun itu menilai ekosistem tim asal Tavullia tersebut juga menghambat ambisinya mencapai hasil terbaik.

Halaman:
1 2
