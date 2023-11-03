Advertisement
MOTOGP

Maverick Vinales Harap Masalah Motornya Kelar Jelang MotoGP Malaysia 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |02:13 WIB
Maverick Vinales Harap Masalah Motornya Kelar Jelang MotoGP Malaysia 2023
Maverick Vinales ingin masalah di motornya selesai sebelum MotoGP Malaysia 2023 (Foto: Reuters/Athit Perawongmetha)
ANDORRA - Maverick Vinales terpaksa mengakhiri balapan utama MotoGP Thailand 2023 lebih cepat karena masalah di motornya. Dia berharap tim Aprila Racing bisa menyelesaikan masalah tersebut sebelum seri MotoGP Malaysia 2023.

Sekadar informasi, Vinales gagal melewati garis finis karena motornya mengalami kendala. Kuda besi Aprilia RS-GP bernomor 12 itu terasa panas yang bahkan membuat sang pembalap kesulitan bernafas.

Maverick Vinales

"Terdapat panas yang keluar dari bagian dalam motor hingga saya melakukan dua atau tiga lap tanpa bernapas," ungkap Vinales dilansir dari Motosan, Jumat (3/11/2023).

"Saya memutuskan untuk berhenti karena tak ada gunanya memaksa lanjut," tambah pembalap asal Spanyol itu.

Vinales berharap dalam jeda waktu satu pekan ini masalah di motornya bisa diperbaiki. Dia ingin bisa menyelesaikan balapan ke-18 MotoGP 2023 di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, pekan depan.

"Ini adalah masalah di mana motor saya mengeluarkan panas luar biasa dan itu harus diperbaiki," tegas Vinales.

