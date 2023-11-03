Lewis Hamilton Lebih Pedulikan Mercedes ketimbang Posisinya di Klasemen F1 2023

SAO PAULO - Lewis Hamilton mengaku tak begitu memedulikan soal posisinya di klasemen pembalap F1 2023. Dia lebih fokus untuk menjaga posisi timnya Mercedes AMG Petronas di klasemen konstruktor.

Sekadar informasi, Hamilton berkesempatan untuk mencuri posisi kedua dari Sergio Perez di klasemen pembalap musim ini pada tiga seri balapan yang tersisa. Kedua pembalap itu hanya terpaut 20 poin saat ini.

Perez mengoleksi 240 poin, sementara Hamilton 220. Dengan poin maksimal 90 dari tiga balapan tersisa, segalanya tentu masih mungkin terjadi.

Kendati demikian, Hamilton justru tak begitu peduli soal posisinya di klasemen pembalap. Dia tak masalah kalau pun nantinya hanya finis di posisi ketiga.

"Sejujurnya, tak ada perubahan berarti dalam hidup saya entah nantinya mengakhiri musim ini di posisi kedua atau ketiga," ucap Hamilton dikutip dari Speedweek, Jumat (3/11/2023).

Pembalap asal Inggris itu mengaku lebih fokus untuk mempertahankan posisi Mercedes di posisi kedua klasemen konstruktor musim ini. Dia tak ingin posisi timnya direbut Scuderia Ferarri yang menempel ketat.