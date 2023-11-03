Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Lewis Hamilton Lebih Pedulikan Mercedes ketimbang Posisinya di Klasemen F1 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |01:11 WIB
Lewis Hamilton Lebih Pedulikan Mercedes ketimbang Posisinya di Klasemen F1 2023
Lewis Hamilton bertekad mengantar Mercedes AMG Petronas finis kedua di klasemen konstruktor (Foto: Reuters/Amanda Perobelli)
A
A
A

SAO PAULO - Lewis Hamilton mengaku tak begitu memedulikan soal posisinya di klasemen pembalap F1 2023. Dia lebih fokus untuk menjaga posisi timnya Mercedes AMG Petronas di klasemen konstruktor.

Sekadar informasi, Hamilton berkesempatan untuk mencuri posisi kedua dari Sergio Perez di klasemen pembalap musim ini pada tiga seri balapan yang tersisa. Kedua pembalap itu hanya terpaut 20 poin saat ini.

Lewis Hamilton

Perez mengoleksi 240 poin, sementara Hamilton 220. Dengan poin maksimal 90 dari tiga balapan tersisa, segalanya tentu masih mungkin terjadi.

Kendati demikian, Hamilton justru tak begitu peduli soal posisinya di klasemen pembalap. Dia tak masalah kalau pun nantinya hanya finis di posisi ketiga.

"Sejujurnya, tak ada perubahan berarti dalam hidup saya entah nantinya mengakhiri musim ini di posisi kedua atau ketiga," ucap Hamilton dikutip dari Speedweek, Jumat (3/11/2023).

Pembalap asal Inggris itu mengaku lebih fokus untuk mempertahankan posisi Mercedes di posisi kedua klasemen konstruktor musim ini. Dia tak ingin posisi timnya direbut Scuderia Ferarri yang menempel ketat.

Halaman:
1 2
