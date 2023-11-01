Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Umumkan Kabar Baik di MotoGP Malaysia 2023, Fabio Di Giannantonio Bakal Gabung Repsol Honda?

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |00:00 WIB
Umumkan Kabar Baik di MotoGP Malaysia 2023, Fabio Di Giannantonio Bakal Gabung Repsol Honda?
Pembalap Tim Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio. (Foto: Reuters)
A
A
A

BURIRAM – Pembalap Tim Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, mengabarkan akan mengumumkan kabar baik di MotoGP Malaysia 2023. Kabar baik itu lantas dikait-kaitkan dengan Repsol Honda, karena memang hanya tim pabrikan asal Jepang tersebut yang masih memiliki satu slot kosong yang bisa diisi di MotoGP 2024.

Masa depan Diggia -sapaan Di Giannantonio- sejauh ini masih lontang-lantung setelah dirinya dipastikan digantikan oleh Marc Marquez di Gresini Ducati pada MotoGP 2024 mendatang. Sebab itulah saat ini dia belum mendapatkan tim baru yang akan membawanya tampil di kelas utama tahun depan.

Namun, setelah penampilan impresif yang ditunjukkannya dalam GP Indonesia dan Australia 2023 di mana dia finis keempat dan naik podium ketiga, berembus kabar bahwa Repsol Honda tertarik untuk merekrutnya. Rider asal Italia itu disebut sebagai calon terkuat untuk menggantikan The Baby Alien -julukan Marquez.

Kini, setelah berhasil finis di posisi sembilan dalam balapan utama MotoGP Thailand 2023, Minggu 30 Oktober 2023, Diggia semakin memperkuat rumor tersebut dengan mengatakan bahwa sesuatu yang menyenangkan akan datang musim depan. Dia bakal memperjelas apa yang dimaksudnya tersebut dalam seri selanjutnya di Malaysia dua pekan lagi.

“Pasti ada sesuatu yang menyenangkan musim depan,” kata Diggia dilansir dari Speedweek, Rabu (1/11/2023).

Fabio Di Giannantonio

“Kami sedang mengusahakannya. Mungkin saya bisa mengatakan lebih banyak tentang hal itu di Sepang dalam dua minggu,” tambahnya.

Halaman:
1 2
