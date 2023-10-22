Advertisement
SPORT LAIN

Universitas Terbuka Sportainment: Pesta Olahraga Futsal, Esport, Dance dan Hiburan Tahunan Terbesar di Provinsi Jambi

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |20:00 WIB
Universitas Terbuka Sportainment: Pesta Olahraga Futsal, Esport, Dance dan Hiburan Tahunan Terbesar di Provinsi Jambi
UT Sportaiment berlangsung pada 21-28 Oktober 2023 (Foto: ist)
A
A
A

JAMBI - Opening Ceremony UT Sportainment telah berlangsung. Kegiatan Event Kompetisi Futsal, Esport, dance dan hiburan yang akan menjadi sorotan tahun ini, pertama kalinya Sport dan Esport dalam satu arena.

Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (Syamsurizal M.Si.) , Ketua Koni Provinsi Jambi (Budi Setiawan MM), Sekretaris ESport Provinsi Jambi (Ivan Adetusa), dan dibuka langusng oleh Direktur Utama Universitas Terbuka Jambi, Bapak Yasir Riady pada Sabtu, 21 Oktober 2023 di GOR Kota Baru Jambi.

- Rangkaian Kegiatan Acara: 21-28 Oktober 2023

- Lokasi: GOR KOTA BARU JAMBI

- Kegiatan Utama: Pertandingan Futsal Kategori Putra & Putri SMA/Sederajat, Kompetisi Mobile Legend SMA/Sederajat, Kompetisi Dance Umum, dan Kompetisi Suporter Kreatif.

- Hiburan: Universitas Terbuka Space, Panggung Hiburan terbuka yang berkolaborasi dengan OSIS Setiap sekolah yang terlibat.

- Penghargaan: Hadiah-hadiah menarik untuk pemenang disetiap Kompetisi.

List Peserta sejumlah 764 atlit

•futsal putra : 32 team x 13 pemain = 416 atlit futsal putra

•futsal putri : 12 team x 10 pemain = 120 Atlit futsal putri

•Dance : 6 Team x 6 anggota = 36 Peserta.

•Mobile Legend : 32 team x 6 pemain = 192 peserta.

Halaman:
1 2
