Ditendang Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio Langsung Menggila: Finis Keempat di Mandalika dan Podium di MotoGP Australia 2023!

DITENDANG Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio langsung menggila dengan finis keempat di MotoGP Mandalika 2023 dan meraih podium di MotoGP Australia 2023. Ditendang dalam hal ini, posisinya di Gresini Ducati digantikan oleh Marc Marquez di MotoGP 2024.

Seperti diketahui, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- resmi bergabung dengan Gresini Ducati untuk musim 2024. Kepastian itu diumumkan Gresini Ducati jelang balapan MotoGP Mandalika 2023 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kehadiran Marc Marquez di Gresini Ducati membuat Fabio Di Giannantonio harus angkat kaki dari tim satelit Ducati tersebut. Kontrak Diggia dengan Gresini sendiri memang akan selesai pada akhir 2023 ini. Namun, tak ada perpanjangan kontrak untuk rider 25 tahun itu.

Padahal, Fabio Di Giannantonio sudah waktu lima tahun mengabdikan diri untuk membela Gresini Ducati mulai dari Moto3, Moto2, hingga MotoGP. Rider asal Italia itu pun menerima dengan lapang dada keputusan Gresini Ducati menggantikannya dengan Marc Marquez dengan alasan bisnis.

"Kami sudah melewati banyak hal bersama-sama dari Moto3 ke Moto2, dan meninggalnya Fausto Gresini," kata Diggia -sapaan akrab Fabio Di Giannantonio, dikutip dari Marca, Minggu (22/10/2023).

"Kami membangun tim bersama dan mereka tahu bahwa saya meningkat dan bahwa saya hanya membutuhkan waktu dan kepercayaan. Tapi, pada akhirnya ini hanya mengenai bisnis, saya harus menerimanya," imbuhnya.