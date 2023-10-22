Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ditendang Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio Langsung Menggila: Finis Keempat di Mandalika dan Podium di MotoGP Australia 2023!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |03:04 WIB
Ditendang Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio Langsung Menggila: Finis Keempat di Mandalika dan Podium di MotoGP Australia 2023!
Pembalap Tim Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio. (Foto: Instagram/fabiodiggia49)
A
A
A

DITENDANG Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio langsung menggila dengan finis keempat di MotoGP Mandalika 2023 dan meraih podium di MotoGP Australia 2023. Ditendang dalam hal ini, posisinya di Gresini Ducati digantikan oleh Marc Marquez di MotoGP 2024.

Seperti diketahui, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- resmi bergabung dengan Gresini Ducati untuk musim 2024. Kepastian itu diumumkan Gresini Ducati jelang balapan MotoGP Mandalika 2023 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kehadiran Marc Marquez di Gresini Ducati membuat Fabio Di Giannantonio harus angkat kaki dari tim satelit Ducati tersebut. Kontrak Diggia dengan Gresini sendiri memang akan selesai pada akhir 2023 ini. Namun, tak ada perpanjangan kontrak untuk rider 25 tahun itu.

Padahal, Fabio Di Giannantonio sudah waktu lima tahun mengabdikan diri untuk membela Gresini Ducati mulai dari Moto3, Moto2, hingga MotoGP. Rider asal Italia itu pun menerima dengan lapang dada keputusan Gresini Ducati menggantikannya dengan Marc Marquez dengan alasan bisnis.

Fabio Di Giannantonio finis di podium usai finis ketiga di MotoGP Australia 2023

"Kami sudah melewati banyak hal bersama-sama dari Moto3 ke Moto2, dan meninggalnya Fausto Gresini," kata Diggia -sapaan akrab Fabio Di Giannantonio, dikutip dari Marca, Minggu (22/10/2023).

"Kami membangun tim bersama dan mereka tahu bahwa saya meningkat dan bahwa saya hanya membutuhkan waktu dan kepercayaan. Tapi, pada akhirnya ini hanya mengenai bisnis, saya harus menerimanya," imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement