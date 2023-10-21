Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kontingen Indonesia Apresiasi Fasilitas Wisma Atlet di Asian Para Games Hangzhou 2022

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |00:03 WIB
Kontingen Indonesia Apresiasi Fasilitas Wisma Atlet di Asian Para Games Hangzhou 2022
Wisma Atlet di Asian Para Games 2022 menuai pujian (Foto: NPC Indonesia)
A
A
A

HANGZHOU - Kontingen Indonesia mengapresiasi fasilitas apik yang disediakan tuan rumah China di wisma atlet untuk pagelaran Asian Para Games 2022 di Hangzhou. Para atlet Tanah Air merasa sangat nyaman dan betah karena dimanjakan oleh fasilitas yang lengkap.

Tuan rumah China sangat serius dalam mempersiapkan diri sebagai tempat pelaksana Asian Para Games 2022 (APG 2022). Setelah sukses menggelar Asian Games 2023 yang juga di Hangzhou, China juga bersiap untuk menyukseskan edisi keempat APG.

Wisma Atlet Asian Para Games 2022 (Foto: NPC Indonesia)

Selain mempersiapkan venue terbaik, China juga membangun perkampungan atlet untuk menampung peserta. Secara umum fasilitas di sana nyaman dengan fasilitas cukup lengkap.

Di setiap kamar dilengkapi dengan tempat tidur, pendingin ruangan (AC), mesin cuci, dan kamar mandi yang mudah diakses oleh atlet difabel. Fasilitas di perkampungan atlet semakin lengkap dengan adanya fitness centre untuk menjaga kebugaran para atlet.

Selain itu, ada juga dining hall atau ruang makan bersama yang menyajikan bermacam menu makanan bagi kaum muslim dan non-muslim. Salah satu atlet Indonesia yang senang dengan fasilitas itu adalah jagoan parabadminton Indonesia, Leani Ratri Oktila.

“Penginapannya sangat nyaman, lengkap dan fasilitasnya oke. Makanan juga enak dan sangat lengkap bagi yang muslim dan non-muslim. Cuaca di sini juga menyenangkan karena udaranya sejuk,” kata Ratri dikutip dari rilis NPC Indonesia, Sabtu (21/10/2023).

