HOME SPORTS NETTING

Anthony Ginting Hajar Weng Hong Yang dan Lolos Semifinal Denmark Open 2023?

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |13:06 WIB
Anthony Ginting Hajar Weng Hong Yang dan Lolos Semifinal Denmark Open 2023?
Anthony Sinisuka Ginting kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

MENILIK peluang Anthony Ginting hajar Weng Hong Yang dan lolos ke semifinal Denmark Open 2023. Pertemuan Anthony Ginting vs tunggal putra China, Weng Hong Yang, sendiri akan tersaji di perempatfinal Denmark Open 2023 pada hari ini, Jumat (20/10/2023).

Ya, Anthony Ginting sukses melangkah ke babak perempatfinal Denmark Open 2023. Kepastian itu didapat usai tunggal putra Indonesia yang menduduki peringkat 2 di ranking dunia itu mengalahkan wakil lain dari China, yakni Lu Guang Zu, dengan skor 21-14 dan 22-20.

Anthony Sinisuka Ginting

Di perempatfinal, Anthony Ginting akan melawan Weng Hong Yang yang baru saja menyingkirkan wakil Prancis, yakni Toma Junior Popov, di 16 besar. Dia menang dua gim langsung juga dengan skor 21-16 dan 25-23 kemarin.

Lalu, bagaimana kans Anthony Ginting lolos ke semifinal Denmark Open 2023? Sejatinya, Ginting dihantui rekor pertemuan buruk melawan Weng Hong Yang.

Sejauh ini, kedua pemain tercatat sudah berhadapan dua kali. Hasilnya, Ginting selalu kalah di tangan Weng Hong Yang.

Kekalahan pertama didapat kala berhadapan di perempatfinal Badminton Asia Championships 2022. Kala itu, Ginting kalah usai bertarung rubber game dengan skor akhir 13-21, 21-16, dan 11-21.

Lalu, Ginting kembali harus menelan pil pahit kala berhadapan dengan Weng Hong Yang di babak 16 besar Malaysia Masters 2023. Kali ini, peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2022 itu kalah dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 15-21.

Meski rekor pertemuan Ginting kurang baik melawan Weng Hong Yang, kansnya menang di pertemuan kali ini tentu saja tetap terbuka lebar. Apalagi, Ginting jadi satu-satunya harapan Indonesia di sektor tunggal putra saat ini untuk merebut gelar juara.

Halaman:
1 2
