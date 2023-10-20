Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Momen Kocak Francesco Bagnaia Jadi Petugas SPBU Dadakan di Australia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |12:02 WIB
Momen Kocak Francesco Bagnaia Jadi Petugas SPBU Dadakan di Australia
Francesco Bagnaia jadi pelayan SPBU (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

MOMEN kocak Francesco Bagnaia jadi petugas SPBU dadakan di Australia akan diulas Okezone. Momen tersebut diunggah oleh Ducati Corse di Instagram resminya, @ducaticorse, sehingga menjadi viral di media sosial.

Dalam unggahan tersebut, Pecco Bagnaia –sapaan akrab Francesco Bagnaia- terlihat menggenakan pakaian Tim Ducati Lenovo berwarna merah di sebuah SPBU bernama Shell V-Power di Australia. Kocaknya, rider asal Italia itu mendadak jadi petugas SPBU.

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia pun melayani beberapa pengendara yang mengisi bahan bakar di SPBU tersebut. Salah satunya, juara dunia MotoGP 2022 itu sambil tersenyum melayani pengendara yang menggunakan motor Ducati berwarnah merah sehingga menjadi viral di media sosial.

“Bagus sekali, mohon bantuannya! Terima kasih kepada semua penggemar yang mampir di @shellmotorsport Servo untuk mengisi bahan bakar… dan untuk bertemu@pecco63 Dan @bestia23, Tentu saja!” tulis caption unggahan Ducati Corse di Instagramnya, @ducaticorse, dikutip Jumat (20/10/2023).

Seperti diketahui, Pecco Bagnaia dan rekan setimnya, Enea Bastianini telah tiba di Melbourne, Australia. Mereka pun langsung menuju salah satu SPBU Shell di sana hingga jumpa fans.

Keberadaan mereka di sana untuk melakoni MotoGP Australia 2023. Balapan aeri ke-16 MotoGP 2023 tersebut digelar di Sirkuit Phillip Island, Australia, pada 20-22 Oktober 2023.

Halaman:
1 2
