Blak-blakan, Marc Marquez Ngaku Sempat Terpikir Vakum Setahun dari MotoGP Sebelum Berlabuh ke Gresini Ducati

LOMBOK – Juara dunia MotoGP enam kali, Marc Marquez, blak-blakan soal kariernya di MotoGP. Dia ternyata sempat terpikir untuk vakum setahun dari MotoGP, sebelum memutuskan berlabuh ke Gresini Ducati untuk musim depan.

Sebagaimana diketahui, Marquez dan Repsol Honda memutuskan untuk mengakhiri kontraknya pada akhir musim ini. Keputusan itu resmi diumumkan pada Kamis 12 Oktober 2023.

Padahal, sejatinya pembalap asal Spanyol itu masih memiliki kontrak hingga akhir musim 2024 bersama Repsol Honda. Tetapi, Marquez memutuskan mengakhiri lebih cepat kontraknya usai melewati masa-masa terpuruk bersama Honda dalam beberapa musim terakhir.

Setelah simpang-siur masa depannya selama beberapa waktu, Marquez akhirnya dipastikan akan bersama Gresini Ducati untuk MotoGP 2024. Dia akan setim dengan adik kandungnya, Alex Marquez.

"Hiatus selama setahun adalah salah satu opsi yang sempat saya pikirkan," ungkap Marquez, dilansir dari Crash, Sabtu (14/10/2023).

"Balapan tanpa kesenangan, menurut saya tak ada artinya. Saya meraih banyak hal di masa lalu, tetapi saya ingin bertarung pada saat ini," lanjutnya.