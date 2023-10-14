Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Blak-blakan, Marc Marquez Ngaku Sempat Terpikir Vakum Setahun dari MotoGP Sebelum Berlabuh ke Gresini Ducati

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |01:16 WIB
Blak-blakan, Marc Marquez Ngaku Sempat Terpikir Vakum Setahun dari MotoGP Sebelum Berlabuh ke Gresini Ducati
Marc Marquez kala balapan di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

LOMBOK – Juara dunia MotoGP enam kali, Marc Marquez, blak-blakan soal kariernya di MotoGP. Dia ternyata sempat terpikir untuk vakum setahun dari MotoGP, sebelum memutuskan berlabuh ke Gresini Ducati untuk musim depan.

Sebagaimana diketahui, Marquez dan Repsol Honda memutuskan untuk mengakhiri kontraknya pada akhir musim ini. Keputusan itu resmi diumumkan pada Kamis 12 Oktober 2023.

Marc Marquez

Padahal, sejatinya pembalap asal Spanyol itu masih memiliki kontrak hingga akhir musim 2024 bersama Repsol Honda. Tetapi, Marquez memutuskan mengakhiri lebih cepat kontraknya usai melewati masa-masa terpuruk bersama Honda dalam beberapa musim terakhir.

Setelah simpang-siur masa depannya selama beberapa waktu, Marquez akhirnya dipastikan akan bersama Gresini Ducati untuk MotoGP 2024. Dia akan setim dengan adik kandungnya, Alex Marquez.

"Hiatus selama setahun adalah salah satu opsi yang sempat saya pikirkan," ungkap Marquez, dilansir dari Crash, Sabtu (14/10/2023).

"Balapan tanpa kesenangan, menurut saya tak ada artinya. Saya meraih banyak hal di masa lalu, tetapi saya ingin bertarung pada saat ini," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement