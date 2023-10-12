Fabio Quartararo Pernah Ketawa Ngakak Gara-Gara Aksi Kocak Penonton di Tribun Sirkuit Mandalika

GELARAN MotoGP Mandalika 2023 akan berlangsung akhir pekan ini atau tepatnya pada 13-15 Oktober 2023. Para pembalap sudah terlihat berdatangan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat sejak beberapa hari kemarin.

Banyak hal menarik yang terjadi pada gelaran MotoGP Mandalika 2022 lalu. Salah satunya balapan yang harus ditunda sementara waktu akibat hujan deras yang mengguyur Sirkuit Mandalika.

Ada momen kocak ketika para pembalap menghabiskan waktu di paddock tim masing-masing sambil menunggu hujan reda. Rider Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo terlihat sangat terhibur dengan aksi joget penonton yang disorot kamera.

Ya, seorang penonton tertangkap kamera sedang asyik berjoget sambil menunggu balapan di mulai. Tidak disangka aksinya itu dilihat para pembalap yang berada di paddock, termasuk Quartararo.

Tingkah lucu penonton itu mungkin ekspresi ketidaksabarannya untuk menonton balapan. Ya, kejadian itu terjadi saat balapan tertunda selama kurang-lebih sejam karena hujan deras yang mengguyur Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).