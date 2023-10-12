Marc Marquez Diprediksi Menggila Bersama Ducati, Bos Pramac Racing: Dia Bakal Persulit Pembalap Lain

KEPALA Teknis Tim Pramac Racing, Gino Borsoi memprediksi Marc Marquez bakal menggila di MotoGP 2024 jika benar-benar bergabung dengan Gresini Racing. Sebab ia percaya Marquez akan kembali cepat dengan motor terkuat di MotoGP saat ini, yakni Desmosedici milik Ducati.

Sebagaimana diketahui, Marquez secara resmi telah mengakhiri kontraknya bersama Repsol Honda beberapa waktu lalu. Musim ini akan menjadi tahun terakhir pembalap Spanyol itu membela tim yang sudah dibelanya sejak debut di MotoGP 2013 silam.

Borsoi percaya bahwa kepindahan Marquez ke Gresini Ducati akan mengguncangkan tatanan posisi persaingan musim depan. Menurutnya, juara dunia MotoGP enam kali itu akan tampil gemilang dengan kuda besi di tim barunya nanti.

"Saya rasa kehadiran Marquez di Ducati tidak hanya mempengaruhi tim itu, tetapi juga semua pembalap di lintasan," kata Borsoi kepada Nico Abad dilansir dari Motosan, Kamis (12/10/2023).

"Marquez bersama Ducati akan menjadi pembalap yang bersaing di barisan depan balapan," lanjutnya.