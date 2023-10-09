Hajar TKO Lawan dalam 7 Detik, Karlos Vemola Ramaikan Rekor Kemenangan Tercepat dalam Sejarah MMA

BRATISLAVA - Petarung MMA asal Ceko, Karlos Vemola, berhasil mencuri perhatian pencinta tarung bebas dunia saat ini. Vemola sukses meramaikan rekor petarung dengan kemenangan tercepat dalam sejarah MMA.

Fighter 38 tahun itu mampu menghajar KO lawannya hanya dalam waktu tujuh detik. Vemola menghadapi fighter asal Slovakia, Pavol Langer, pada Sabtu (7/10/2023) malam.

Pertemuan itu digelar di Tipos Arena, Bratislava, Slovakia, dalam kelas Light Heavyweight Champion. Sejak dimulai pertarungan, Vemola langsung melancarkan pukulan hooknya tepat mengenai wajah lawan.

Pukulan itu cukup membuat Langer terkapar di Oktagon. Wasit pun segera mengakhir pertarungan dan menunjuk Vemola sebagai pemenang.

Menurut laporan Daily Mail, ini merupakan salah satu catatan kemenangan tercepat dalam sejarah MMA. Vemola dinilai lebih layak menjadi petarung yang sukses menghajar KO lawan tercepat ketimbang pemecah rekor lainnya, Luis Hernandez.

BACA JUGA: 4 Petarung Indonesia Berpotensi Ikuti Jejak Jeka Saragih ke UFC

Sebelumnya, Hernandez juga menjadi sorotan utama di MMA. Petarung asal Amerika Serikat (AS) itu mampu menghajar KO lawannya, Brian Topp, hanya dalam waktu kurang dari dua detik.