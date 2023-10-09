Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hajar TKO Lawan dalam 7 Detik, Karlos Vemola Ramaikan Rekor Kemenangan Tercepat dalam Sejarah MMA

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |05:50 WIB
Hajar TKO Lawan dalam 7 Detik, Karlos Vemola Ramaikan Rekor Kemenangan Tercepat dalam Sejarah MMA
Petarung MMA, Karlos Vemola menjatuhkan lawan hanya dalam tujuh detik (Foto: Instagram)
A
A
A

BRATISLAVA - Petarung MMA asal Ceko, Karlos Vemola, berhasil mencuri perhatian pencinta tarung bebas dunia saat ini. Vemola sukses meramaikan rekor petarung dengan kemenangan tercepat dalam sejarah MMA.

Fighter 38 tahun itu mampu menghajar KO lawannya hanya dalam waktu tujuh detik. Vemola menghadapi fighter asal Slovakia, Pavol Langer, pada Sabtu (7/10/2023) malam.

Pertemuan itu digelar di Tipos Arena, Bratislava, Slovakia, dalam kelas Light Heavyweight Champion. Sejak dimulai pertarungan, Vemola langsung melancarkan pukulan hooknya tepat mengenai wajah lawan.

Pukulan itu cukup membuat Langer terkapar di Oktagon. Wasit pun segera mengakhir pertarungan dan menunjuk Vemola sebagai pemenang.

Menurut laporan Daily Mail, ini merupakan salah satu catatan kemenangan tercepat dalam sejarah MMA. Vemola dinilai lebih layak menjadi petarung yang sukses menghajar KO lawan tercepat ketimbang pemecah rekor lainnya, Luis Hernandez.

Sebelumnya, Hernandez juga menjadi sorotan utama di MMA. Petarung asal Amerika Serikat (AS) itu mampu menghajar KO lawannya, Brian Topp, hanya dalam waktu kurang dari dua detik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/43/3178002/tim_woodball_indonesia-Pyrd_large.jpg
Woodball Indonesia Juarai Hongkong International Open 2025 dengan 8 Emas, Siap Tempur di SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/43/3178021/kejuaraan_dunia_senam_artistik_2025-x0Xj_large.jpg
Hasil Kualifikasi Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Tak Ada Wakil Indonesia yang Lolos Babak Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/43/3177822/timnas_voli_putri_indonesia_menang-8EqP_large.jpeg
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Kazakhstan di Asian Youth Games 2025: Merah Putih Menang WO!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/43/3177532/erick_thohir_resmi_lepas_kontingen_indonesia-OSbH_large.jpg
Erick Thohir Resmi Lepas Tim Indonesia Menuju Asian Youth Games dan Islamic Solidarity Games 2025, Kirim Pesan Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/43/3176477/erick_thohir-M6Rv_large.jpg
Tegas! Menpora Erick Thohir Siap Hadapi Gugatan Federasi Senam Israel ke CAS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3176070/indonesia_memiliki_banyak_atlet_sepak_takraw_berkualitas-WuFr_large.jpg
Hasilkan Banyak Atlet Sepak Takraw, Calon Ketum PB PSTI 2025-2029 Berasal dari Riau?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement