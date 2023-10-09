Arctic Open 2023: Wakil Tunggal Putra, Ganda Putra dan Ganda Campuran Indonesia Siap Menantang Dunia, LIVE di iNews, New Home of Badminton

VANTAA - Bulu tangkis kembali menggema di dunia internasional dengan digelarnya Arctic Open 2023. Turnamen prestisius kategori BWF Super 500 ini akan menjadi ajang pertarungan sengit para pebulutangkis terbaik dunia, mulai besok, Selasa (10/10). Tak hanya menjadi panggung bagu bakat-bakat besar dari seluruh penjuru dunia, turnamen ini juga menjadi saksi pertarungan gigih para wakil Indonesia di nomor tunggal putra, ganda putra dan ganda campuran.

Para pebulutangkis terbaik Indonesia siap memperlihatkan kehebatan dan dedikasi mereka dalam menghadapi persaingan yang sangat ketat. Di nomor tunggal putra, harapan besar bertumpu pada bahu pebulutangkis muda berbakat, Chico Aura Dwi Wardoyo dan Shesar Hiren Rhustavito, mereka akan berusaha untuk mengharumkan nama Indonesia dan mengangkat bendera merah-putih di ajang internasional.

Namun, tak hanya tunggal putra yang menjadi sorotan, ganda putra Indonesia juga tak kalah menarik perhatian. Kombinasi keterampilan, kerjasama dan kekuatan akan menjadi kunci bagi Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana serta Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan untuk bersaing dengan pasangan ganda terbaik dari negara-negara lain.

Tak ketinggalan, ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja dan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti juga akan menjadi pemain yang patut diwaspadai di turnamen ini. Mereka siap membuktikan diri sebagai pasangan yang solid dan mampu bersaing dengan yang terbaik di dunia. Lantas, mampukah wakil-wakil terbaik Indonesia memperlihatkan kehebatannya di atas lapangan bulu tangkis dan meraih prestasi membanggakan?

Dukung perjuangan para pebulutangkis terbaik Indonesia di Arctic Open 2023, mulai besok (Selasa, 10 Oktober 2023) dan saksikan babak 16 besar hingga final (Kamis, 12 Oktober 2023) pukul 13.50 WIB, LIVE di iNews, New Home of Badminton.

Ayo set ulang frekuensi TV digital/STB anda, tonton iNews di saluran digital terbaik!

(Wikanto Arungbudoyo)