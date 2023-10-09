Cara Naik Shuttle Bus ke Sirkuit Mandalika dari Bandara Internasional Lombok

CARA naik shuttle bus ke Sirkuit Mandalika dari Bandara Internasional Lombok akan dibahas di sini. MotoGP Mandalika 2023 akan segera dihelat pada 13-15 Oktober 2023 mendatang.

Balapan motor terelite di dunia itu akan kembali singgah ke Indonesia pada akhir pekan ini. Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, dan kolega akan beradu cepat lagi di Sirkuit Mandalika untuk kedua kalinya setelah penyelenggaraan perdana pada tahun lalu.

Masyarakat Indonesia yang menyukai MotoGP pun berkesempatan untuk menyaksikan para pembalap kelas dunia itu bersaing secara langsung. Demi mendukung penyelenggaraan, pemerintah pun menyediakan shuttle bus secara gratis bagi yang ingin menyaksikan MotoGP Mandalika 2023.

Jamaluddin Malady selaku Kepala Dinas Pariwisata NTB mengatakan bahwa ada 170 hingga 175 bus. Semuanya disediakan gratis jika sudah memilki tiket nonton MotoGP.

“Transportasi dalam ini yang melayani dari kantong-kantong parkir baik di parkir timur dan barat. Itu sudah disiapkan oleh MGPA dan Diandra, ada 170-175 bus,” kata Jamaluddin, dilansir dari Antara, pada Senin (9/10/2023).