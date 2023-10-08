Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bos Ducati Bocorkan Berapa Tahun Kontrak Marc Marquez di Gresini Racing

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |17:34 WIB
Bos Ducati Bocorkan Berapa Tahun Kontrak Marc Marquez di Gresini Racing
Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez. (Foto: MotoGP)
A
A
A

MANAJER Ducati Corse, Gigi DallIgna kembali membocorkan informasi terkait Marc Marquez. Setelah sebelumnya membocorkan Marquez bakal ke Ducati, kini DallIgna mengatakan kontrak mantan rider Repsol Honda itu di Gresini hanya berdurasi satu tahun saja alias hingga MotoGP 2024 berakhir.

Pernyataan itu lantas kian memperjelas potensi Marquez gabung dengan tim satelit Ducati tersebut. Namun sejauh ini belum ada keterangan resmi dari Gresini terkait kedatangan Marquez.

"Saya yakin ya (kontrak setahun). Tapi itu adalah kontrak yang dia miliki dengan Gresini,” ucap DallIgna, dipetik dari Crash, Minggu (8/10/2023).

Marc Marquez

Saat ini, kursi kosong MotoGP 2024 masih tersisa dua. Adapun kedua kursi tersebut di antaranya masing-masing satu dari Gresini Ducati dan Repsol Honda.

Hal ini sejatinya telah memperjelas kemungkinan Marquez hijrah ke Gresini. Dia digadang-gadang bakal berduet dengan sang adik, Alex Marquez, yang sudah lebih dulu bergabung dengan tim lapis ketiga Ducati itu.

Halaman:
1 2
