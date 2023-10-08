Bos Ducati Bocorkan Berapa Tahun Kontrak Marc Marquez di Gresini Racing

MANAJER Ducati Corse, Gigi DallIgna kembali membocorkan informasi terkait Marc Marquez. Setelah sebelumnya membocorkan Marquez bakal ke Ducati, kini DallIgna mengatakan kontrak mantan rider Repsol Honda itu di Gresini hanya berdurasi satu tahun saja alias hingga MotoGP 2024 berakhir.

BACA JUGA: Casey Stoner Sebut Valentino Rossi Anggap Dirinya dan Marc Marquez sebagai musuh di MotoGP

Pernyataan itu lantas kian memperjelas potensi Marquez gabung dengan tim satelit Ducati tersebut. Namun sejauh ini belum ada keterangan resmi dari Gresini terkait kedatangan Marquez.

"Saya yakin ya (kontrak setahun). Tapi itu adalah kontrak yang dia miliki dengan Gresini,” ucap DallIgna, dipetik dari Crash, Minggu (8/10/2023).

Saat ini, kursi kosong MotoGP 2024 masih tersisa dua. Adapun kedua kursi tersebut di antaranya masing-masing satu dari Gresini Ducati dan Repsol Honda.

Hal ini sejatinya telah memperjelas kemungkinan Marquez hijrah ke Gresini. Dia digadang-gadang bakal berduet dengan sang adik, Alex Marquez, yang sudah lebih dulu bergabung dengan tim lapis ketiga Ducati itu.