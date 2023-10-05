98 Ton Logistik Kloter Ketiga MotoGP 2023 Tiba di Lombok

LOMBOK - Sebanyak 98 ton logistik MotoGP 2023 telah tiba di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu 4 Oktober pukul 17.30 WIB. Itu merupakan kloter ketiga dari pengiriman logistik untuk keperluan MotoGP Mandalika 2023.

"Logistik MotoGP kloter ketiga telah mendarat di Bandara International Lombok. Sebanyak 98 ton logistik tiba pada kloter ketiga ini," tulis rilis resmi MGPA yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (5/10/2023).

Sesuai jadwal, ada empat kloter logistik yang akan tiba di Lombok pada 3-5 Oktober 2023. Itu artinya, hanya tinggal satu kloter lagi yang dijadwalkan datang ke Indonesia.

Logistik seberat 98 ton itu dikirim dari Bandara Narita (Tokyo, Jepang) menggunakan pesawat Nippon Cargo Airlines jenis Boeing 747-800F. Nantinya, barang-barang kebutuhan balapan ini akan dipindahkan ke Sirkuit Internasional Mandalika.

Direktur Operasi PT Angkasa Pura Logistik (APLOG), Troficiendy Suroso mengatakan, semua pengiriman logistik sudah sesuai dengan rencana. Ia menjelaskan, barang-barang ini merupakan logistik yang sebelumnya digunakan di MotoGP Jepang 2023.

"(Sebanyak) 525 ton yang ditangani oleh APLOG baik udara, darat, dan laut. Kemungkinan tanggal 8 Oktober sudah datang ke Mandalika," papar Suroso.

"Untuk MotoGP 2023, total 98 ton ini bisa berhasil dikarenakan kolaborasi dengan MGPA yang sudah kelima kalinya, ini menjadikan kami belajar lebih baik lagi dengan pembawaan logistik kejuaraan untuk sistem MGPA semua logistik aman dan on schedule," imbuhnya.

“Ini adalah barang-barang yang digunakan pada Japanese GP kemarin, dibungkus, dikirim dengan pesawat hingga sampai di Bandara Internasional Lombok sekarang," kata Suroso.