Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

98 Ton Logistik Kloter Ketiga MotoGP 2023 Tiba di Lombok

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |05:43 WIB
98 Ton Logistik Kloter Ketiga MotoGP 2023 Tiba di Lombok
Kloter ketiga logistik MotoGP tiba di Bandara Internasional Lombok (Foto: Instagram/@themandalikagp)
A
A
A

LOMBOK - Sebanyak 98 ton logistik MotoGP 2023 telah tiba di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu 4 Oktober pukul 17.30 WIB. Itu merupakan kloter ketiga dari pengiriman logistik untuk keperluan MotoGP Mandalika 2023.

"Logistik MotoGP kloter ketiga telah mendarat di Bandara International Lombok. Sebanyak 98 ton logistik tiba pada kloter ketiga ini," tulis rilis resmi MGPA yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (5/10/2023).

Kloter ketiga logistik MotoGP 2023 tiba di Lombok (Foto: Instagram/@themandalikagp)

Sesuai jadwal, ada empat kloter logistik yang akan tiba di Lombok pada 3-5 Oktober 2023. Itu artinya, hanya tinggal satu kloter lagi yang dijadwalkan datang ke Indonesia.

Logistik seberat 98 ton itu dikirim dari Bandara Narita (Tokyo, Jepang) menggunakan pesawat Nippon Cargo Airlines jenis Boeing 747-800F. Nantinya, barang-barang kebutuhan balapan ini akan dipindahkan ke Sirkuit Internasional Mandalika.

Direktur Operasi PT Angkasa Pura Logistik (APLOG), Troficiendy Suroso mengatakan, semua pengiriman logistik sudah sesuai dengan rencana. Ia menjelaskan, barang-barang ini merupakan logistik yang sebelumnya digunakan di MotoGP Jepang 2023.

"(Sebanyak) 525 ton yang ditangani oleh APLOG baik udara, darat, dan laut. Kemungkinan tanggal 8 Oktober sudah datang ke Mandalika," papar Suroso.

"Untuk MotoGP 2023, total 98 ton ini bisa berhasil dikarenakan kolaborasi dengan MGPA yang sudah kelima kalinya, ini menjadikan kami belajar lebih baik lagi dengan pembawaan logistik kejuaraan untuk sistem MGPA semua logistik aman dan on schedule," imbuhnya.

“Ini adalah barang-barang yang digunakan pada Japanese GP kemarin, dibungkus, dikirim dengan pesawat hingga sampai di Bandara Internasional Lombok sekarang," kata Suroso.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement