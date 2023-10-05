Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Alasan Marc Marquez Diprediksi Juara MotoGP 2024 jika Gabung Gresini Ducati, Nomor 1 Desmosedici GP

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |05:16 WIB
5 Alasan Marc Marquez Diprediksi Juara MotoGP 2024 jika Gabung Gresini Ducati, Nomor 1 Desmosedici GP
Marc Marquez diprediksi akan menjadi juara dunia lagi jika bergabung dengan Gresini (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
BERIKUT lima alasan Marc Marquez diprediksi juara MotoGP 2024 jika gabung Gresini Ducati (Gresini Racing). Kabar bergabungnya The Baby Alien ke tim itu santer beredar di media sosial.

Marquez sudah resmi berpisah dengan Honda Racing Corporation (HRC) di akhir MotoGP 2023. Kedua pihak sepakat untuk mengakhiri kontrak yang sedianya habis pada tahun depan, lebih cepat.

Marc Marquez (Repsol Honda) tersenyum di parc ferme Sirkuit Twin Ring Motegi usai MotoGP Jepang 2023 (Foto: Reuters/Issei Kato)

Rumor menyebut Marquez sudah sepakat bergabung dengan Gresini Racing Team. Ia bahkan digadang-gadang akan kembali menjadi juara dunia pada MotoGP 2024. Berikut lima alasan kuat.

5. Atmosfer Tim

Gresini Racing

Gresini Racing dikenal sebagai tim dengan atmosfer yang bagus sejak masih dipegang almarhum Fausto Gresini. Jumlah personel yang lebih sedikit, tentu membuat tim itu terasa seperti keluarga.

Hal ini tentu menjadi sebuah udara segar buat Marquez. Ia butuh sebuah lingkungan baru untuk kembali menuju puncak.

4. Alex Marquez

Alex Marquez

Bukan rahasia lagi jika salah satu faktor bergabungnya Marquez ke Gresini adalah adanya sang adik, Alex Marquez. Kakak beradik itu akan membentuk sebuah tim yang solid untuk menatap MotoGP 2024.

Kedua pembalap sebelumnya sempat menjadi rekan setim di Repsol Honda pada 2020. Namun, Marc menghabiskan sebagian besar tahun itu dengan menepi akibat cedera patah tulang humerus di lengan kanannya.

Halaman:
1 2 3
