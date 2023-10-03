MotoGP Mandalika 2023 Bakal Didominasi Marshal Lokal dari NTB

JAKARTA - Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria, menyebut pihaknya mengurangi jumlah marshal asing pada gelaran MotoGP Indonesia 2023. Seri ke-16 MotoGP 2023 itu akan didominasi marshal lokal, terutama yang berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

Priandhi memastikan anak-anak bangsa akan mendominasi posisi marshal di MotoGP Indonesia 2023. Hanya saja, marshall asing tidak sepenuhnya hilang.

Dorna Sports akan membawa sebagian marshal untuk bertugas di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nantinya, marshal asing itu akan ditempatkan pada sektor-sektor penugasan tertentu.

“Tahun lalu kan marshal banyak asingnya. Kali ini, asingnya saya hilangkan, jadi (orang) Indonesia, Kalau dibilang 100 persen orang Indonesia, sebenarnya enggak juga,” kata Priandhi kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (3/10/2023).

“Kita mau kasih harga marshal luar negeri karena skill-nya, entah timing system, hitung-hitunganan dan lain-lain, itu yang (marshal lokal) belum terbiasa,” imbuhnya.

Priandhi kemudian menjelaskan presentase komposisi tingkatan level marshal lokal asal NTB yang akan unjuk kebolehan di MotoGP Indonesia 2023. Menurutnya, sebanyak 80 persen marshal lokal ada di level bawah, sementara 20 sisanya merupakan tenaga berpengalaman.