Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Curhat Sedih Fabio Di Giannantonio, Usai Tempatnya Terancam Diambil Marc Marquez di Gresini Ducati pada MotoGP 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |20:00 WIB
Curhat Sedih Fabio Di Giannantonio, Usai Tempatnya Terancam Diambil Marc Marquez di Gresini Ducati pada MotoGP 2024
Marc Marquez kala balapan di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

MOTEGI – Posisi Fabio Di Giannantonio di tim Gresini Ducati terancam diambil alih Marc Marquez di MotoGP 2024. Dia pun bereaksi atas kondisi tersebut. Dia kini hanya berharap bisa bertahan di MotoGP pada musim depan karena enggan untuk turun kelas lagi ke Moto2.

Seperti diketahui, The Baby Alien -julukan Marc- dikabarkan akan hijrah ke Gresini Ducati mulai musim depan. Sebab, Marquez ingin menunggangi motor yang bisa membawanya kembali tampil kompetitif di MotoGP.

Fabio Di Giannantonio

Di timnya saat ini, yakni Repsol Honda, Marquez memang gagal bersinar dalam beberapa musim terakhir. Musim ini saja, dia baru sekali naik podium di balapan utama, yakni terjadi di MotoGP Jepang 2023 pada akhir pekan lalu.

Alhasil, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- masih tercecer di posisi ke-15 pada klasemen sementara MotoGP 2023 saat ini. Dia baru mengoleksi 64 poin.

Isu kepindahan Marquez ke Gresini Ducati pun kian memanas karena Manager Ducati Corse, Gigi DallIgna, secara terang-terangan telah mengatakan bahwa Marc Marquez sebenarnya telah memutuskan untuk pindah ke tim satelit Ducati itu. Namun, hal tersebut belum diumumkan secara resmi karena masih dalam pembicaraan soal kontraknya.

Dengan begitu, juara MotoGP enam kali tersebut tampaknya hampir sudah bisa dipastikan akan menyusul sang adik, Alex Marquez, ke Gresini Ducati. Alhasil, dia akan menggantikan posisi Diggia -sapaan Di Giannantonio- yang sampai saat ini belum mendapat perpanjangan kontrak dari tim asuhan Nadia Padovani itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement