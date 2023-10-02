Curhat Sedih Fabio Di Giannantonio, Usai Tempatnya Terancam Diambil Marc Marquez di Gresini Ducati pada MotoGP 2024

MOTEGI – Posisi Fabio Di Giannantonio di tim Gresini Ducati terancam diambil alih Marc Marquez di MotoGP 2024. Dia pun bereaksi atas kondisi tersebut. Dia kini hanya berharap bisa bertahan di MotoGP pada musim depan karena enggan untuk turun kelas lagi ke Moto2.

Seperti diketahui, The Baby Alien -julukan Marc- dikabarkan akan hijrah ke Gresini Ducati mulai musim depan. Sebab, Marquez ingin menunggangi motor yang bisa membawanya kembali tampil kompetitif di MotoGP.

Di timnya saat ini, yakni Repsol Honda, Marquez memang gagal bersinar dalam beberapa musim terakhir. Musim ini saja, dia baru sekali naik podium di balapan utama, yakni terjadi di MotoGP Jepang 2023 pada akhir pekan lalu.

Alhasil, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- masih tercecer di posisi ke-15 pada klasemen sementara MotoGP 2023 saat ini. Dia baru mengoleksi 64 poin.

Isu kepindahan Marquez ke Gresini Ducati pun kian memanas karena Manager Ducati Corse, Gigi DallIgna, secara terang-terangan telah mengatakan bahwa Marc Marquez sebenarnya telah memutuskan untuk pindah ke tim satelit Ducati itu. Namun, hal tersebut belum diumumkan secara resmi karena masih dalam pembicaraan soal kontraknya.

Dengan begitu, juara MotoGP enam kali tersebut tampaknya hampir sudah bisa dipastikan akan menyusul sang adik, Alex Marquez, ke Gresini Ducati. Alhasil, dia akan menggantikan posisi Diggia -sapaan Di Giannantonio- yang sampai saat ini belum mendapat perpanjangan kontrak dari tim asuhan Nadia Padovani itu.