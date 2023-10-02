Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ramalan Legenda MotoGP Valentino Rossi Terbukti Tepat soal Marc Marquez?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |12:49 WIB
Ramalan Legenda MotoGP Valentino Rossi Terbukti Tepat soal Marc Marquez?
Valentino Rossi (kanan) tidak menganggap Marc Marquez sebagai rivalnya di MotoGP. (Foto: MotoGP.com)
A
A
A

RAMALAN legenda MotoGP, Valentino Rossi, terbukti tepat soal Marc Marquez? Ramalan itu Valentino Rossi sampaikan dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu.

Dalam wawancara tersebut, juara dunia 7 kali kelas MotoGP itu menyebutkan beberapa pembalap yang menjadi rival terberatnya. Menariknya, Valentino Rossi memilih tidak memasukkan Marc Marquez sebagai saingan beratnya di lintasan.

Valentino Rossi dan Marc Marquez

(Valentino Rossi tidak memasukkan nama Marc Marquez sebagai rival terberatnya di MotoGP)

“Saya akan memilih Jorge Lorenzo , Casey Stoner dan Max Biaggi,” kata Valentino Rossi dilansir dari Crash.net.

The Doctor –julukan Valentino Rossi– menganggap Max Biaggi sebagai lawan yang sangat berat. Pasalnya, saat berhadapan dengan Max Biaggi, Valentino Rossi masih sangat muda dan Max Biaggi jauh lebih berpengalaman.

Di sisi lain, hal kebalikan terjadi saat ia bersaing dengan Casey Stoner dan Jorge Lorenzo. Saat itu, Valentino Rossi adalah pembalap yang telah berpengalaman, sedangkan dua rivalnya merupakan pembalap muda yang berusaha mengalahkannya.

Awalnya, perkataan Valentino Rossi yang tidak memasukkan nama Marc Marquez dalam daftar rival beratnya menjadi sebuah perdebatan. Pasalnya, tidak dapat dipungkiri Valentino Rossi dan Marc Marquez terlibat sebuah persaingan yang sangat panas di lintasan.

Bahkan, keduanya sampai terlibat sebuah perseteruan panas pada 2015 yang membuat hubungan kawan menjadi lawan di antara keduanya terjadi hingga detik ini. Dari 2013-2021, Valentino Rossi serta Marc Marquez bersaing hingga The Baby Alien –julukan Marc Marquez– memenangkan enam gelar juara MotoGP dalam periode tersebut.

