MotoGP Jepang 2023: Marc Marquez Girang Akhirnya Bisa Naik Podium di Musim Ini

MOTEGI - Marc Marquez girang setelah bisa naik podium untuk pertama kalinya pada musim ini di MotoGP Jepang 2023. Apalagi, pembalap tim Repsol Honda itu mencapai podium di balapan kandang timnya.

Ya, Marquez berhasil finis ketiga pada balapan ke-14 MotoGP 2023 yang digelar di Sirkuit Twin Ring Motegi, Minggu (1/10/2023) siang WIB. Ia mengakhiri lomba di belakang Jorge Martin dan Francesco Bagnaia.

Podium yang diraih Marquez sangat penting baginya. Sebab, ini adalah podium pertamanya setelah terakhir kali pada MotoGP Australia 2023 atau nyaris setahun lalu. “Ya, saya sangat senang sekali,” kata Marquez, dilansir dari Speedweek, Minggu (1/10/2023).

Lebih lanjut, The Baby Alien menyebut raihan podium ini sangat penting bagi Repsol Honda. Sebab, mereka berhasil mendulang hasil manis di balapan kandangnya.

“Podium pertama musim ini datangnya sangat terlambat, tapi itu datang di sirkuit milik Honda sendiri, di Motegi. Ada banyak orang Honda di sini, dan penting bagi kami untuk sukses di sini,” tegas pria berusia 30 tahun itu.

Jalannya balapan MotoGP Jepang 2023 bisa dibilang cukup menegangkan karena para rider harus mengaspal di tengah kondisi lintasan yang basah. Hujan memang mengguyur area sirkuit tepat sebelum start.